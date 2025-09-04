El alcalde de Alguazas, procesado por los ruidos de una discoteca

El tribunal de instancia número 5 de Molina de Segura dictaba hoy el procesamiento de José Gabriel García Bernabé, alcalde de Alguazas, por presunta prevaricación administrativa, al «permitir de forma consciente la actividad de la discoteca Radikal Café, a sabiendas de que la misma no poseía licencia para el desarrollo de dicha actividad al no cumplir con los requisitos para ello».

Los ruidos generados por el local de ocio ubicado en el Polígono Industrial Oeste fueron la causa de una denuncia de un vecino de la localidad ya en el año 2021. Ahora, el procedimiento en marcha se encuentra en fase de instrucción.

En declaraciones a La Opinión, José Gabriel García afirma que «aportaremos toda la documentación necesaria desde el Ayuntamiento. Mi actuación en este tiempo al frente de la alcaldía de Alguazas ha sido ejemplar, si otras corporaciones anteriores a la mía no cerraron el local, eso se me escapa»

«Un vecino en su momento denunció al Ayuntamiento porque había una discoteca que supuestamente producía muchas molestias sonoras. Una denuncia que es anterior a mi entrada como alcalde, de hecho, ese local estuvo operando durante tres años con corporaciones municipales diferentes, hasta que tomé posesión yo y en cuatro meses clausuré el local. Me están denunciando por supuestamente no cerrar una discoteca que sí he cerrado, no tiene mucho sentido», explica el regidor, que añade afrontar el proceso «con total normalidad y calma, no me va a quitar el sueño».