El PSOE de Lorca reclama un plan para "dignificar" el Casco Histórico en Feria

Los solares del Casco Histórico de Lorca podrían servir para solucionar los problemas que, año tras año, se generan en la zona durante las celebraciones de Feria, Navidad o Semana Santa. O por lo menos así lo estiman desde el Partido Socialista local, que este miércoles hacía suyas las reclamaciones de los habitantes del lugar, que piden la ampliación del dispositivo de seguridad, así como del número de baños portátiles con el objetivo de mantener limpias las calles de la vieja ciudad.

Estas demandas, que los vecinos hacían públicas a través de este diario el pasado mes de julio, volvían a escena de la mano de José Luis Ruiz, edil socialista, que conminaba al Consistorio a hacer uso de los terrenos municipales y/o particulares necesarios para instalar los medios oportunos. "Faltan apenas 16 días para el inicio de las fiestas y seguimos sin soluciones por parte del PP, a pesar de que los problemas se repiten curso tras curso: suciedad, falta de aseos suficientes, inseguridad y abandono total del casco histórico. Fulgencio Gil y su equipo siguen de brazos cruzados y sin plan", denunciaba Ruiz Guillén.

José Luis Ruiz, en una imagen de archivo. / L.O.

En este sentido, el concejal aludía también a la posibilidad de trasladar los contenedores de basura a estos espacios, retirándolos de las calles para mejorar el aspecto de las mismas. "Lo único que hay que hacer es adecentarlos con iluminación, señalización y limpieza", abundaba, en referencia a las propiedades que el Ayuntamiento ostenta en las principales calles del Casco Histórico. "Es una cuestión de voluntad política, y lamentablemente el PP no la tiene", sentenciaba. Al hilo de esta cuestión, Ruiz Guillén señalaba que la propuesta socialista también incluye reforzar la limpieza durante los días de Feria y aumentar la vigilancia policial en estos puntos, "de modo que las familias puedan acudir con tranquilidad y sin escenas desagradables".

Manifestación vecinal

Por lo que respecta a esta cuestión, cabe recordar que los vecinos advirtieron hace semanas que, en el caso de que los dispositivos sigan sin cubrir las necesidades en momentos de gran afluencia, llevarán a cabo manifestaciones públicas, estando dispuestos también a 'afear' sus balcones y fachadas en consonancia con el aspecto que suelen mostrar las calles y plazas del lugar tras las festividades.