Once empresas y servicios turísticos de Cehegín reciben distintivos SICTED por su compromiso con la calidad

Cehegín ha acogido la entrega de 11 distintivos del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos (SICTED), un reconocimiento que acredita el compromiso de establecimientos y servicios con la mejora continua y la excelencia en la atención al visitante

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor; la directora general de Competitividad y Calidad Turísticas, Eva Reverte; el concejal de Turismo, Rosendo Ciudad, así como el concejal del Equipo de Gobierno, José Antonio Zafra, quienes han felicitado a las empresas distinguidas en el pasado comité celebrado el 15 de junio de 2025.

Empresas certificadas

empresas que obtienen la certificación / La Opinión

Las empresas distinguidas en esta edición son: Caserón Centenario, Finca Grace, Bar Domingo, El Casino Felymar, Hostal HS Cehegín, Minicasa El Mesoncico, Alojamientos Simón Cehegín 2, Oficina de Turismo de Cehegín, La Carpintería Alojamiento, Villa Luisa y Bodegas Carreño.

Con la entrega de estos distintivos se reconoce el esfuerzo de los empresarios y profesionales por cumplir los requisitos de calidad establecidos, reforzando así la imagen de Cehegín como destino turístico de confianza y excelencia.

El Gobierno regional, a través de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turísticas, subvenciona a los ayuntamientos para que la implantación del SICTED no tenga ningún coste para los establecimientos participantes. De esta forma, se facilita la incorporación de empresas y servicios al sistema, garantizando que la mejora de la calidad turística sea accesible a todos.

Los reconocimientos corresponden a las categorías de viviendas de uso turístico, alojamientos rurales, restaurantes, hoteles, bodegas y la Oficina de Turismo, sectores que representan la diversidad y la fortaleza de la oferta turística local.

Eva Reverte destacó que “estos distintivos se conceden en un año muy especial para Cehegín, que celebra el Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas como conmemoración del tercer centenario de la llegada de la imagen de su patrona a la localidad y los cien años de su coronación canónica, efemérides que refuerzan la proyección de la ciudad como referente cultural, patrimonial y turístico en la comarca del Noroeste”.

La alcaldesa, Alicia del Amor, destacó durante su intervención que “el distintivo Compromiso de Calidad Turística acredita a estas empresas como parte activa de un proyecto nacional en el que participan más de 10.400 empresas y 278 destinos, pero sobre todo, las convierte en embajadoras de Cehegín, llevando con orgullo el nombre de nuestro municipio en cada servicio que ofrecen”.

Con este reconocimiento, Cehegín refuerza su posicionamiento como destino turístico de calidad, en el que se apuesta por la cooperación entre empresas, la formación continua y la mejora de la experiencia del visitante.

Sistema Sicted

El SICTED es un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), gestionado en la Región de Murcia por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes.