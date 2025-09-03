Nueve damas se disputan la corona en la 65 edición del Baile de la Reina de Puerto Lumbreras

La 65ª edición de la Gala de Elección y Coronación ‘Baile de la Reina’ llega a Puerto Lumbreras con la emoción habitual, compartida por las nueve damas que optan este año a ser coronadas como Reina de las Fiestas 2025. La cita tendrá lugar el próximo 6 de septiembre en la explanada del Centro Deportivo Municipal.

La alcaldesa, María de los Ángeles Túnez, ha querido «invitar a todos los lumbrerenses, mayores de 16 años, a participar y disfrutar de este gran evento, una noche mágica y llena de ilusión, un emblema de nuestro municipio, que enriquece nuestras tradiciones, y con el que elegiremos a la Reina de las Fiestas 2025 e iniciaremos la cuenta atrás para las Fiestas Patronales, en honor a la Virgen del Rosario».