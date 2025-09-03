Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nueve damas se disputan la corona en la 65 edición del Baile de la Reina de Puerto Lumbreras

La gala que estará presentada por la periodista Encarna Talavera y el artista local Jon Mitó

Presentación del Baile de la Reina 2025

Presentación del Baile de la Reina 2025 / La Opinión

La Opinión

La Opinión

La 65ª edición de la Gala de Elección y Coronación ‘Baile de la Reina’ llega a Puerto Lumbreras con la emoción habitual, compartida por las nueve damas que optan este año a ser coronadas como Reina de las Fiestas 2025. La cita tendrá lugar el próximo 6 de septiembre en la explanada del Centro Deportivo Municipal.

La alcaldesa, María de los Ángeles Túnez, ha querido «invitar a todos los lumbrerenses, mayores de 16 años, a participar y disfrutar de este gran evento, una noche mágica y llena de ilusión, un emblema de nuestro municipio, que enriquece nuestras tradiciones, y con el que elegiremos a la Reina de las Fiestas 2025 e iniciaremos la cuenta atrás para las Fiestas Patronales, en honor a la Virgen del Rosario».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Paco Ureña: 'Mi padre nos levantaba a las seis de la mañana, a toque de silbato, para trabajar en el campo
  2. La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
  3. El cabañuelo de Mula hace su predicción: vendrán lluvias, frío y heladas
  4. Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
  5. Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
  6. Estos son los festivos de septiembre en la Región de Murcia
  7. Los pueblos de Murcia que pierden más vecinos
  8. Encuentran los cadáveres de los dos amigos de Mazarrón y detienen al sospechoso de matarlos

Nueve damas se disputan la corona en la 65 edición del Baile de la Reina de Puerto Lumbreras

Nueve damas se disputan la corona en la 65 edición del Baile de la Reina de Puerto Lumbreras

Cuatro conciertos y actuaciones gratuitas completan el programa de la Feria de Lorca

Cuatro conciertos y actuaciones gratuitas completan el programa de la Feria de Lorca

Abierto el plazo para presentarse a la convocatoria de 21 plazas de Policía Local en San Javier

Abierto el plazo para presentarse a la convocatoria de 21 plazas de Policía Local en San Javier

Culmina el Plan Copla en las playas de Lorca con 83 asistencias

Culmina el Plan Copla en las playas de Lorca con 83 asistencias

Encierro 'chico' en Calasparra

Encierro 'chico' en Calasparra

La ciudad de Lorca se rinde este domingo a los vehículos clásicos

La ciudad de Lorca se rinde este domingo a los vehículos clásicos

El Ayuntamiento de Caravaca aprueba un presupuesto de 27,8 millones de euros para garantizar la estabilidad y la eficiencia de los servicios públicos

El Ayuntamiento de Caravaca aprueba un presupuesto de 27,8 millones de euros para garantizar la estabilidad y la eficiencia de los servicios públicos

Aumento de la criminalidad en Molina de Segura en el primer semestre de 2025

Aumento de la criminalidad en Molina de Segura en el primer semestre de 2025
Tracking Pixel Contents