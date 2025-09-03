Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lorca estrenará sede del Gobierno regional a principios de 2026

Las obras en el edificio de la Cámara Agraria, entidad que protagonizará la parte musealizada, entran en la recta final

López Miras, Fulgencio Gil y Luis Alberto Marín durante la visita a la Cámara Agraria de Lorca.

López Miras, Fulgencio Gil y Luis Alberto Marín durante la visita a la Cámara Agraria de Lorca. / Daniel Navarro

Daniel Navarro

Daniel Navarro

La apertura de la Cámara Agraria de Lorca como sede del Gobierno regional en el municipio y museo destinado a conocer la historia de la entidad agrícola se producirá en los primeros meses de 2026. Así lo confirmaba el líder del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, que visitaba el inmueble junto al alcalde de la Ciudad del Sol, Fulgencio Gil, para comprobar los avances de unas obras que se desarrollan gracias a la inversión de 1,3 millones de euros procedentes de las arcas autonómicas.

"Lorca merecía y necesitaba tener esa cercanía y esa mayor conexión con la Administración regional", destacaba el propio López Miras, que profundizaba en uno de los objetivos principales de la restauración: respetar los elementos originales del único edificio de estilo modernista que se conserva en la ciudad. Así, el inmueble mantendrá elementos originales de gran valor, como las columnas de hierro fundido, las vigas de madera del techo o las molduras de estilo modernista.

La reforma del edificio es integral, contando con un presupuesto de 1,3 millones de euros.

La reforma del edificio es integral, contando con un presupuesto de 1,3 millones de euros. / Daniel Navarro

A este respecto, cabe destacar que las columnas han sido sometidas a un profundo tratamiento de limpieza para eliminar las sucesivas capas con las que habían sido repintadas y devolverlas a su estado original. En el caso de las molduras, se han empleado los restos conservados de tres de ellas para replicarlos e integrarlos en el techo, en el que quedarán también a la vista las vigas originales.

Revulsivo para la zona

Según fuentes autonómicas, la recuperación del inmueble culminará "dentro de los plazos previstos", aportando así un nuevo polo de atracción al Casco Histórico de Lorca. "Va a contribuir a revitalizar la actividad comercial, social y turística en el centro de la ciudad", terminaba el líder autonómico, una afirmación con la que el primer edil del municipio se mostraba en total acuerdo. "Está ligado a los sentimientos más profundos de varias generaciones de lorquinos [...] recuperarlo como una sede del Gobierno regional es tremendamente importante", destacaba Gil Jódar.

Por lo que respecta a la zona antigua, López Miras también era consultado acerca del futuro del antiguo hospital comarcal, ubicado junto a la antigua Colegiata de San Patricio y cerrado desde hace años por problemas estructurales. "Tienen que decidir los técnicos. Se están mirando todas las circunstancias, especialmente la viabilidad técnica y, junto al Ayuntamiento, decidiremos qué hacer", aportaba.

Antes de la visita a las obras, López Miras y Gil Jódar se reunían en el Ayuntamiento.

Antes de la visita a las obras, López Miras y Gil Jódar se reunían en el Ayuntamiento. / L.O.

Apuesta por la seguridad

De forma previa a la visita a la Cámara Agraria, Gil Jódar y López Miras mantenían un encuentro en el Consistorio lorquino. Según detallaban ambos líderes políticos, la seguridad era uno de los principales temas que se discutían. "Hemos tratado la seguridad porque es una cuestión que nos ocupa tanto al Ayuntamiento de Lorca como a la Comunidad", indicaba el alcalde de Lorca, quien subrayaba que, por las particulares características del municipio –dispersión de la población, extensión territorial y elevado número de pedanías– "Lorca constituye uno de los pilares de esta nueva Estrategia".

Sobre esta hoja de ruta, López Miras recordaba que se trata de "un plan sin precedentes, dotado con 120 millones de euros", y aprovechaba para reclamar al Estado una apuesta similar: "somos la región de toda España con menos policías nacionales y guardias civiles por cada 100.000 habitantes, y esto no puede ser. Los murcianos tienen el mismo derecho que el resto de los españoles a sentirse protegidos".

