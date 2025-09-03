El Carnaval de Águilas 2026 llega con novedades

Aún faltan más de cuatro meses para que se celebre el Carnaval de Águilas 2026, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional, y si el pasado mes de agosto se conocieron a los carnavaleños que representarán a La Mussona, Doña Cuaresma, Don Carnal y la Musa, ahora la Federación de Peñas del Carnaval comienza a perfilar su programación con importantes novedades que han sido presentadas por el presidente de la Federación de Peñas, David Caparrós, y el concejal de Carnaval, Cristóbal Casado.

Caparrós destacó como principal innovación el concurso del cartel del Carnaval, cuya temática en esta edición será 'El circo'. Las bases del certamen se publicaron el pasado 1 de septiembre en redes sociales, con plazo de inscripción abierto hasta el 14 de septiembre y presentación de obras el 1 de octubre. Ese mismo día los artistas deberán acudir con su propuesta y una breve explicación, que será difundida en redes. La gala de elección del cartel ganador tendrá lugar el 25 de octubre en la plaza Antonio Cortijos, seguida de una convivencia carnavalera entre participantes y colaboradores.

En cuanto al calendario festivo, se mantienen los actos tradicionales como los grandes desfiles, pero se introducen cambios de relevancia. La Gala del Cambio de Poderes se adelanta al 31 de enero, para dar paso a un acontecimiento de proyección internacional; el Concurso de Maquillaje Corporal, que pasa a convertirse en una de las cuatro finales europeas del World Bodypainting Festival, programada para el 7 de febrero en Águilas.

El Certamen Nacional de Chirigotas evoluciona a formato concurso, abierto a agrupaciones locales y de cualquier procedencia. Se celebrará los días 4 y 5 de febrero, con una gran final el 28 de febrero que contará además con la participación de una chirigota invitada de Cádiz.

El 1 de febrero tendrá lugar el concurso de trajes de papel, cuya ubicación definitiva se decidirá entre el pabellón y el auditorio.

La programación incluirá también la tradicional Gala Drag Queen (6 de febrero), o las genuinas citas del carnaval aguileño como la tradicional Suelta de la Mussona (12 de febrero), Las Batallas de entre Don Carnal y Doña Cuaresma tanto infantil como adulto (13 y 14 de febrero), y el pregón oficial del alcalde y pregonero. Los desfiles se celebrarán los días 15, 17, 20 y 21 de febrero, cerrando con la quema de Don Carnal.

El concejal de Carnaval, Cristóbal Casado, resaltó el carácter anual del trabajo de la Federación de Peñas, señalando que “no se centra solo en las dos semanas de fiesta, sino que es fruto de un esfuerzo continuo”. Asimismo, recordó que la inscripción al concurso del cartel finaliza el 14 de septiembre, mientras que la entrega de obras se extiende hasta el 1 de octubre.

Casado subrayó que el Ayuntamiento mantiene su “apoyo incondicional” a la Federación para impulsar estas novedades, que en apenas dos años de gestión han aportado un aire renovado a la fiesta. “El objetivo común de todos los aguileños es que el Carnaval siga creciendo”, concluyó.