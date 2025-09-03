La recuperación del autobús a La Parroquia sirve para ampliar el servicio a otras pedanías de Lorca

Los habitantes de las pedanías del norte de Lorca ya vuelven a disponer de servicio de autobús tras la interrupción de la línea con LA Parroquia hace meses. Así lo explicaba la edil responsable de Vertebración del Territorio y Lucha contra la Despoblación, Carmen Menduiña, quien informaba de las nuevas características de este servicio.

Particularmente, la línea que históricamente unía La Parroquia con la Ciudad del Sol los lunes y los jueves, ahora solo prestará servicio los jueves, sin embargo, llegará a las pedanías de El Consejero, Zarcilla de Ramos y La Paca, por lo que los representantes vecinales de las zonas en cuestión valoraban –durante la presentación en el Ayuntamiento– positivamente los cambios. "De este modo, se garantiza que los vecinos de estas zonas rurales dispongan de un medio de transporte público estable, seguro y con vocación de permanencia", señalaba la edil responsable del área, que destacaba el valor de la línea como "una herramienta clave en la lucha contra la despoblación".

Plano y horario de la línea a La Parroquia. / L.O.

Al respecto del servicio, cabe destacar que funcionará como una ruta circular, con salida y llegada en el Óvalo de Santa Paula (Lorca), y con paradas intermedias en El Consejero, La Parroquia, Zarcilla de Ramos y La Paca. "Con esta medida damos un paso importante para mejorar la movilidad y reforzar el vínculo de las pedanías con el centro urbano. Nuestro compromiso es seguir ampliando y consolidando servicios que garanticen la igualdad de oportunidades para todos los lorquinos, independientemente de dónde vivan" concluía Menduiña García.

También en taxi

En cuanto a la conexión entre las diferentes diputaciones y el casco urbano, cabe recordar que también está disponible el servicio de 'Taxi Rural', que puede ser realizado por cualquiera de los taxis del municipio y recibe una subvención –para los residentes en pedanías– por parte del Consistorio de hasta el 60% del importe del viaje.