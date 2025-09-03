El alcalde de Cieza entrega el Proyecto de Presupuesto para 2025 y se adhiere a una cuestión de confianza si no se aprueba

El alcalde de Cieza, Tomás Rubio, acompañado por la concejala de Hacienda y Economía, María Ángeles Ruiz, ha anunciado que se ha convocado la comisión informativa de Economía y Hacienda, para el viernes 5 de septiembre, con el fin de dictaminar el proyecto de Presupuesto para 2025. El presupuesto del Ayuntamiento de Cieza asciende a un total de 34.357.277 euros.

La intención del Gobierno local es celebrar un Pleno para tratar la aprobación del presupuesto el próximo 11 de septiembre por la mañana. Como ya ha reiterado el alcalde en varias ocasiones, el presupuesto, en caso de que no sea aprobado, se adheriría a una cuestión de confianza.

Por su parte, Ruiz ha recordado que este Equipo de Gobierno "presentó el pasado 17 de marzo el presupuesto para 2025, que se vio paralizado 15 días más tarde debido a que Vox presentó en el Pleno ordinario del 8 de abril una propuesta de modificación presupuestaria, con cargo al remanente de tesorería, con el fin de financiar las inversiones del proyecto del colector y la nueva comisaría. Esta iniciativa se aprobó por unanimidad y provocó la paralización del proyecto de presupuesto. Por consiguiente, ese fue el motivo por el que no ha sido posible presentarlo antes”.