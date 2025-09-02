El festival Acho Burger Land llega a San Javier del 4 al 7 de septiembre

El Festival Acho Burger desembarca en parque Almansa de San Javier donde permanecerá del 4 al 7 de septiembre, con su tradicional oferta de hamburguesas gourmet y un apartado lúdico festivo con la participación de artistas del panorama nacional. El evento se caracteriza por su acento murciano, tanto en la denominación con el genuino “Acho”, como en la utilización de productos propios de la Región de Murcia que deben ser utilizados como ingredientes en las diferentes creaciones culinarias que se ofertarán en torno a la hamburguesa.

La concejala de Fiestas y Juventud, Isabel Madrid y el organizador del evento, Pedro Pallarés, presentaron hoy, en el Parque Almansa, esta nueva edición del Acho Burger que contará con 10 foodtrucks que abrirán sus puertas el jueves 4 de septiembre a las 22h con el concierto del artista local Javi Zapata. Del viernes a domingo, el recinto, ubicado en el entorno del auditorio Parque Almansa, abrirá a mediodía y por la noche, con música y animación.

El chato murciano, el pimentón, quesos, verduras, panes propios de la Región, tratarán de conseguir la mejor hamburguesa gourmet que podrá será votada por el público a través de un código QR junto con la votación de dos críticos gastronómicos que también probarán la selección de hamburguesas disponibles. En esta ocasión, participará como restaurante local invitado, “Sabor urbano”, de Santiago de la Ribera, conocido por sus hamburguesas gourmet.

La concejala Isabel Madrid señaló la presencia a lo largo del Acho Burger Land, de artistas como Javi Zapata, que abrirá el festival el jueves por la noche, así como de Toni Miss Cafeina, Don Fluor y Second DJ, entre otros. El horario de apertura, tras la inauguración del jueves 4 de septiembre por la noche, seráa las 13:30h y a las 22:00 hasta las 02:00 , el viernes 5 y sábado 6, y a partir de las 12:00h el domingo 7, que solo abrirá para el servicio de comida.

Isabel Madrid y Pedro Pallarés coincidieron en invitar a vecinos y visitantes a pasar por el recinto durante estos días y probar las diferentes hamburguesas, especiales y únicas, que se servirán, junto a otros dos puestos de dulce, uno de helados y otro de tartas de queso y gofres, entre otros productos. Pallarés agradeció la acogida de esta nueva edición del Archo Burger Landpor parte del Ayuntamiento de San Javier y la colaboración en el evento de “1001 sabores de la Región de Murcia”, a través del ITREM.