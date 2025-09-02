Culmina el Plan Copla en las playas de Lorca con 83 asistencias

Tras más de dos meses, el pasado 31 de agosto terminaba el plan especial de vigilancia en las playas del municipio de Lorca. Un programa que, contando con 15 socorristas y diversos medios técnicos, ha atendido 83 incidencias de diversa tipología. Así lo indicaba este martes el alcalde del municipio, Fulgencio Gil, que daba cuenta de las actuaciones realizadas y aprovechaba para felicitar a los socorristas y al Servicio de Emergencias Municipal "por su profesionalidad, compromiso y dedicación a los ciudadanos y visitantes durante todo el verano".

La comparecencia tenía lugar en la sede de Emergencias. / L.O.

En este sentido, cabe recordar que a pesar del descenso en el número de asistencias con respecto al año 2024 –cuando se superó el centenar– durante esta temporada estival se registraba el fallecimiento de un varón que buceaba en el litoral lorquino fuera del horario de servicio de los socorristas.

Por lo que respecta a la distribución geográfica de las atenciones dentro del plan iniciado el pasado 21 de junio, 64 se producían en las playas de puntas de Calnegre y 19 en la playa fluvial de Coy. En cuanto a las incidencias, las más comunes han sido las curas de heridas, las asistencias por picaduras de animales marinos y las ayudas al baño en sillas anfibias para discapacitados.

Mayor inestabilidad

Del mismo modo, el regidor informaba del incremento de la inestabilidad en lo que al estado del mar se refiere. Así, a pesar de que las condiciones meteorológicas han sido en general favorables, "el estado de la mar ha sido más inestable que en años anteriores", ondeando la bandera roja en 8 ocasiones (frente a los 3 del año anterior); y 18 días la amarilla. "En cuanto al número de visitantes, cabe destacar que el nivel de aforo en las playas ha sido muy similar al de años anteriores, siendo 'muy alto' en las calas de Calnegre, 'alto' en la playa fluvial de Coy y en la de Parazuelos y 'medio en la playa del poblado de puntas de Calnegre", terminaba Gil Jódar.