Cuatro conciertos y actuaciones gratuitas completan el programa de la Feria de Lorca

Ya se conoce el programa completo de conciertos y actuaciones preparado por el Ayuntamiento de Lorca para la Feria de septiembre de este año 2025. María de las Huertas García, edil responsable de Feria y Fiestas, era la encargada de desvelar los espectáculos gratuitos que, como cada año, harán disfrutar a propios y extraños en el recinto ferial del Huerto de la Rueda entre los próximos días 19 y 28.

Así, a los conciertos de Vanesa Martín y Antoñito Molina –que tomarán el Coso de Sutullena durante el segundo fin de semana de Feria– se sumarán Funambulista, la afamada orquesta 'La Mundial', Los 40 Sessions y #SunFest; además de los diversos espectáculos, también gratuitos, que tendrán lugar en distintas plazas del centro y Casco Histórico, dentro de la oferta de la Feria de Día de este año, aún por desvelar.

La edil de festejos, Mari Huertas García, junto a los promotores de los eventos. / L.O.

De este modo, las últimas semanas de septiembre estarán marcadas por la luz y el color en la Ciudad del Sol que, según informaba la concejala, espera recibir "miles de visitantes y lorquinos, que disfrutan de la gastronomía, la hostelería y las decenas de actividades previstas, además del buen ambiente y el ocio saludable que se respira en las calles durante esos días".

A este respecto, García Pérez hacía hincapié en que el programa de este año "está pensado para todos los públicos y todos los bolsillos", destacando la gran variedad de géneros musicales "que pueden gustar a personas de todas las edades". Al respecto de estos conciertos gratuitos, cabe destacar que darán comienzo el viernes, 19 de septiembre, a las 23 horas con la actuación de ‘La Mundial Show’, que reunirá a diecisiete artistas en el escenario, entre cantantes, acróbatas, bailarines, percusionistas, metales y cuarteto de ritmo.

María de las Huertas García durante la presentación de los conciertos. / L.O.

Al día siguiente, pero a las 22 horas, será el turno de ‘Los 40 Sessions’ con David Álvarez, Cristian San Bernardino y Ramsés López 'El Faraón'. El día 24, a las 23 horas, tendrá lugar la actuación de ‘Funambulista, el proyecto musical liderado por Diego Cantero que refleja una nueva etapa cargada de energía y libertad creativa de la mano de su último trabajo discográfico y nueva gira ‘180°’. Finalmente, el sábado 27 de septiembre, partir de las 24 horas, llega #Sunfest, en su V edición, con: Pedro Federer, Diego Cano, Koni Deejay, Ramón García, DJ Juanki e Iván Belmonte.

"Además, –recordaba la edil–, el Coso de Sutullena acogerá el espectáculo de humor “Misión Impro-sible”, de Aguilera y Meni, el dúo gaditano, que llega precedido de un gran éxito de crítica y público con entradas agotadas en numerosas ciudades, actuará el 25 de septiembre, a las 21:30 horas, dentro de la programación prevista.

Antes, la Feria Chica

No obstante, antes de la Feria de Lorca, dará comienzo este mismo jueves en la barriada de la Virgen de las Huertas la tradicional 'Feria Chica' que, como manda la tradición, servirá de prólogo de lujo a las fiestas de la ciudad. En este caso, las festividades darán comienzo con el pregón, que tendrá lugar en el Santuario Patronal y que correrá a cargo del presidente de la Hermandad Virgen de las Huertas, Pedro Millán.

En este caso, los platos fuertes serán las actuaciones de Azúcar Moreno y Álvaro García, que tendrán lugar el viernes 5 y sábado, 6 de septiembre, respectivamente, ambas a las 23.30 horas, en la plaza Rey Sabio. Se sumarán la actuación del grupo Avidya, además de otras protagonizadas por Dj´s (Diego Cano, Iván Belmonte y Celso), que ofrecerán música actual y para todos los públicos.