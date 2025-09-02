La ciudad de Lorca se rinde este domingo a los vehículos clásicos

Pocos meses concentran tantos eventos en el municipio de Lorca como el de septiembre. Y es que a los festejos en honor a la Virgen de las Huertas y a las ferias de la ciudad, se suman numerosas actividades para crear un variadísimo programa. Entre ellas destaca la Concentración de Vehículos Clásicos que, desde hace más de una década, convierte a la Ciudad del Sol en la capital regional de este tipo de vehículos.

Así, será este domingo cuando –junto al IV Salón AutoRetro– Lorca volverá a vibrar con el rugir de todo tipo de motores. Concretamente, el evento organizado por la Asociación de Vehículos Clásicos de Lorca se celebrará en Ifelor a partir de las 9 de la mañana y hasta las 20 horas, siendo necesario realizar una inscripción en la web del club y abonar una entrada de 10 € para acceder con un vehículo, aunque el acceso para el público general será gratuito.

Presentación del evento en la Plaza de España. / L.O.

Contando con un gran número de novedades y actividades para todos los públicos, al mediodía habrá arroz y plancha en el pabellón junto al escenario, para dar paso a la entrega de trofeos y reconocimientos y al sorteo de regalos entre los inscritos. Entre los trofeos destacan premios tan variados como: club más numeroso, vehículo más lejano, moto más antigua o vehículo más desastre, entre otros títulos de lo más llamativos y originales.

"Cada año, vemos cómo se suman más participantes a esta cita donde los protagonistas son los vehículos clásicos y sus aficionados, que llegan desde distintas zonas del país. Animo a todos los amantes del motor clásico a que disfruten de un día inolvidable" indicaba durante la presentación la edil de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Lorca, María de las Huertas García.