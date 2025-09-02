Festejos
La ciudad de Lorca se rinde este domingo a los vehículos clásicos
Ifelor será el epicentro de la XI Concentración de Vehículos Clásicos, que se desarrollará durante todo el día
Pocos meses concentran tantos eventos en el municipio de Lorca como el de septiembre. Y es que a los festejos en honor a la Virgen de las Huertas y a las ferias de la ciudad, se suman numerosas actividades para crear un variadísimo programa. Entre ellas destaca la Concentración de Vehículos Clásicos que, desde hace más de una década, convierte a la Ciudad del Sol en la capital regional de este tipo de vehículos.
Así, será este domingo cuando –junto al IV Salón AutoRetro– Lorca volverá a vibrar con el rugir de todo tipo de motores. Concretamente, el evento organizado por la Asociación de Vehículos Clásicos de Lorca se celebrará en Ifelor a partir de las 9 de la mañana y hasta las 20 horas, siendo necesario realizar una inscripción en la web del club y abonar una entrada de 10 € para acceder con un vehículo, aunque el acceso para el público general será gratuito.
Contando con un gran número de novedades y actividades para todos los públicos, al mediodía habrá arroz y plancha en el pabellón junto al escenario, para dar paso a la entrega de trofeos y reconocimientos y al sorteo de regalos entre los inscritos. Entre los trofeos destacan premios tan variados como: club más numeroso, vehículo más lejano, moto más antigua o vehículo más desastre, entre otros títulos de lo más llamativos y originales.
"Cada año, vemos cómo se suman más participantes a esta cita donde los protagonistas son los vehículos clásicos y sus aficionados, que llegan desde distintas zonas del país. Animo a todos los amantes del motor clásico a que disfruten de un día inolvidable" indicaba durante la presentación la edil de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Lorca, María de las Huertas García.
El evento, en detalle:
● Zona de concentración con hasta 300 vehículos
● Almuerzo y chiringuito climatizado durante todo el día.
● Exposiciones con vehículos singulares y colecciones privadas
● Venta de recambios, antigüedades y miniaturas
● Pista de RC Drift y Slot
● Zona infantil con colchoneta y monitor
● Retransmisión en directo de MCI2 Radio y Garaje 77, con programa especial y entrevistas
● Concierto de pop-rock de Humareda Cover Band
