Aumento de la criminalidad en Molina de Segura en el primer semestre de 2025

El PSOE de Molina de Segura denuncia que la criminalidad sigue subiendo respecto al año anterior, y que el Gobierno municipal de PP y VOX ha intentado «maquillar la realidad con notas basadas en medias nacionales cuando no estaban publicados los datos oficiales del municipio». El Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, ya disponible, confirma el incremento del total de infracciones y el repunte en tipologías especialmente sensibles.

El Balance de Criminalidad de Interior (enero-junio 2025 vs 2024) refleja +2,8% de infracciones en Molina y fuertes subidas en delitos sexuales (+100%), otros delitos sexuales (+200%), tráfico de drogas (+25%) y ciberdelitos (+16,9%), resto de criminalidad convencional (+12%).

Isabel Gadea, portavoz del PSOE afirma que «el total de delitos sube. Lo que hay que evidenciar es el engaño a la ciudadanía: el gobierno PP-VOX sacó una nota hablando de la media nacional cuando Interior aún no había publicado los datos oficiales de Molina de Segura. Hoy los datos ya están y son claros: aumentan los delitos sexuales, el tráfico de drogas y los ciberdelitos». Una problemática que desde el grupo socialista achacan a la falta de efectivos en la calle y la falta de recursos en materia de seguridad.

Gadea también denuncia que «no tenemos acceso a la información que solicitamos y eso impide un control democrático real. Omiten datos porque no quieren que la ciudadanía sepa».

Versión de PP y VOX

Contrasta con los datos facilitados por el equipo de Gobierno molinense, desde donde se afirma que las cifras ponen de manifiesto que los robos con fuerza en domicilios cayeron un 46,7% con respecto al mismo periodo de 2024, «lo que pone de manifiesto la tendencia que hay este año de una bajada considerable en el índice de criminalidad gracias a un aumento notable de la actividad policial y del gran trabajo que realizan los agentes por garantizar una mayor seguridad ciudadana en nuestras calles».

«Los datos publicados por el Ministerio del Interior reflejan, asimismo, una caída total del 0,8% en la criminalidad convencional. Estamos trabajando para que Molina de Segura sea una ciudad sin criminalidad, y los datos reflejan, cada vez más, que se cometen menos delitos gracias al aumento de la efectividad policial, ya que la seguridad es una de las prioridades de este equipo de Gobierno», informan desde el consistorio molinense.