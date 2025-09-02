Abierto el plazo para presentarse a la convocatoria de 21 plazas de Policía Local en San Javier

A partir de hoy ya se pueden presentar las instancias para optar al proceso selectivo de las 21 plazas de Agente de Policía local convocadas por el Ayuntamiento de San Javier, mediante oposición libre.

El plazo de presentación de solicitudes, que se abre tras la publicación de la convocatoria en el BOE de hoy martes 2 de septiembre, será de 20 días hábiles, finalizado el 30 de septiembre de 2025.

Finalizado el plazo de presentación de instancias, y con un plazo máximo de un mes, se publicará en el BORM y en el tablón de edictos del Ayuntamiento la lista provisional de admitidos en el proceso. Una vez publicada se abrirá un plazo de 10 días para subsanación de errores antes de la publicación de la lista definitiva, junto con la fecha, hora y lugar de las pruebas.

Las 21 nuevas plazas de agente de Policía Local, la convocatoria más importante de la historia del Ayuntamiento de San Javier, que fue aprobada por la Junta de Gobierno Local el pasado mes de julio, supone un incremento del 33% en la plantilla, que pasará de 62 a 83 agentes. Previsiblemente, los nuevos agentes podrían posesión de sus puestos en el primer semestre de 2026.