Reclaman más fondos para clubes y asociaciones deportivas de Lorca

Los 205.000 euros que el Ayuntamiento de Lorca destinará este año para ayudar a los clubes deportivos locales no son suficientes. Así lo estima el Partido Socialista que, a través Irene Jódar, concejala de la formación, reclamaba una subida de este importe de 50.000 euros conforme a lo anunciado por el Partido Popular durante la campaña previa a las pasadas elecciones.

"Nos encontramos ante otra promesa que se desvanece, como sucedió con la reducción del IBI o la bajada de los impuestos", señalaba Jódar Pérez, que insistía: "la apuesta por el deporte debe traducirse en medidas concretas y no en anuncios vacíos". En este sentido, la edil terminaba reclamando "una apuesta firme por el deporte", exigiendo "decisiones que fortalezcan el deporte y la salud en nuestra ciudad".

Irene Jódar, en una imagen de archivo. / L.O.

Poco después de la comparecencia de la socialista, fuentes municipales indicaban que la subida no habría podido ejecutarse debido a la mala situación económica del Ayuntamiento tras el pasado mandato –durante el que Irene Jódar ostentó las competencias de Deportes–, cuando se contabilizaron gastos por valor de 22 millones de euros fuera del presupuesto.

Asimismo, desde el Gobierno local recordaban que durante el citado periodo tampoco se aumentó la partida destinada a ayudar a clubes y asociaciones deportivas, aprovechando además para recordar que la inversión en mantenimiento y optimización de instalaciones deportivas municipales fue inexistente. "Si alguien respalda el deporte en Lorca, como hemos podido comprobar en estos dos años, es el actual equipo de Gobierno. Así que, en materia de deportes, como en muchas áreas, lecciones, ‘ninguna,’ que no hicieron ni supieron hacer ‘nada’ por el deporte en nuestra ciudad", indicaban estas mismas fuentes.