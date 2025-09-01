La Policía Local de Lorca completa la renovación de sus medios técnicos

Sigue el proceso de ampliación de los medios tanto técnicos como humanos de los que dispone el cuerpo municipal de policía de Lorca. Y es que, tras culminar la última convocatoria destinada a ampliar el personal –que suponía la incorporación de 8 nuevos agentes hasta un total de 131– ahora se ha procedido a mejorar los medios y recursos para patrullaje y vigilancia, en los que se han invertido más de 300.000 euros.

Concretamente, los fondos municipales permitían la adquisición de cuatro automóviles tipo SUV, un todoterreno Pick-up, y dos motocicletas, mientras que los regionales servían para comprar una furgoneta; unos vehículos a los que se suman dos drones de última generación dotados de cámara térmica dual, zoom de largo alcance y gran autonomía de vuelo.

En la presentación se mostraban parte de los recursos adquiridos. / Daniel Navarro

"Dentro de las posibilidades de nuestro Ayuntamiento, y con los injustos límites que se nos imponen por parte del Gobierno central, estamos consiguiendo un cuerpo de Policía Local con más y mejores medios, incrementando también el número de agentes que patrullan nuestras calles, nuestros barrios y también las pedanías", señalaba Fulgencio Gil, alcalde del municipio, durante la presentación.

Una puesta de largo en la que Gil Jódar volvía a reclamar al Gobierno central la ampliación de las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional del municipio: "es un hecho que el Ayuntamiento se está viendo obligado a asumir y prestar competencias que realmente debería realizar el Gobierno central. La más evidente es la seguridad ciudadana, que, aun siendo una competencia exclusiva ajena al Consistorio Municipal, en la práctica la estamos teniendo que afrontar los lorquinos”.

Uno de los nuevos drones, listo para despegar. / Daniel Navarro

Con visión térmica

Por lo que respecta a los nuevos equipos, el primer edil ponía de manifiesto el importante impulso que los equipos aportarán a la capacidad operativa de la Policía Local tanto en el casco urbano como en las pedanías. En este sentido, Gil Jódar explicaba que los nuevos drones cuentan con cámara térmica, al igual que el adquirido en meses anteriores, que ya ha aportado grandes beneficios a las operaciones desarrolladas en el municipio "gracias a la capacidad de detección que ofrecen las cámaras en condiciones de baja visibilidad o en zonas de difícil acceso que poseen".

"Con estos nuevos drones con cámara térmica, sumamos un total de 4 dispositivos a la Policía Local de Lorca, consolidando su Unidad de Drones como una de las más innovadoras de la Región de Murcia, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana, la prevención del delito y la rápida respuesta ante emergencias", aportaba.

Últimos agentes incorporados al cuerpo municipal de policía de Lorca. / L.O.

A por los 150 agentes

Durante la presentación, el alcalde de la Ciudad del Sol desvelaba la cifra de agentes "ideal" para el municipio, que situaba en 150. Con el objetivo de llegar a ella, próximamente se iniciará el proceso de selección de 5 agentes, lo que elevaría la plantilla hasta los 136, puesto que en la actualidad cuenta con 131.

A este respecto, fuentes municipales se mostraban confiadas en que el nuevo 'Programa de Seguridad Ciudadana Municipal 2026-2030' anunciado por Fernando López Miras permitirá complementar el esfuerzo del Ayuntamiento en este sentido debido a las características tanto orográficas como poblacionales de Lorca. Anunciado el pasado viernes y según explicaba el presidente regional, el programa pretende, entre otras cuestiones, conseguir un aumento de las plantillas de las policías locales de todos los municipios de la Región de Murcia hasta alcanzar los 3.000 agentes en el año 2030, 700 más que los que hay actualmente.