Inquietud en Lorca por el nuevo mapa de riesgo de inundación publicado por el MITECO

Duda e indignación. Estos son los principales sentimientos que ha provocado entre los vecinos de Lorca el nuevo mapa de peligrosidad y zonas inundables publicado por el Ministerio de Transición Ecológica. Así lo trasladaba este lunes el edil responsable de Pedanías e Infraestructuras, Ángel Meca, quien informaba de la próxima convocatoria de una reunión informativa por parte del Ayuntamiento con el objetivo de intentar resolver las dudas más frecuentes de los afectados.

En este sentido, cabe recordar que esta es la cuarta actualización que realiza la Confederación Hidrográfica del Segura en los últimos meses sobre zonas inundables, unos cambios que han resultado en una ampliación de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación, un lo que ha conllevado un aumento superior al 50% de las zonas de flujo preferente.

Cauce del Guadalentín, durante el fuerte episodio de precipitaciones del pasado marzo. / Daniel Navarro

A este respecto, el concejal hacía hincapié en la grave depreciación que sufrirán los terrenos afectados por la ampliación, señalando que las zonas más afectadas en el municipio se corresponden con las diputaciones de Campillo, Torrecilla, La Escucha, Purias y Cazalla.

Encuentro en Ifelor

Con el objetivo de reducir la incertidumbre, Meca Ruzafa anunciaba que a mediados de este mes se llevará a cabo un encuentro en el palacio de congresos de Ifelor, donde se tratarán las principales preocupaciones de los vecinos, así como las futuras alegaciones que se presenten por parte del Ayuntamiento.

Según fuentes municipales, la última actualización publicada por el ente confederado el pasado 31 de julio afecta a más de doscientos propietarios en el municipio, que disponen hasta el 31 de octubre para realizar las alegaciones que estimen oportunas; un procedimiento que también será tratado durante la citada reunión.