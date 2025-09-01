Cehegín vivió el pasado sábado un gran prólogo de sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de las Maravillas, que este año revisten un carácter muy especial al coincidir con la celebración del Año Jubilar por el 300 aniversario de la llegada de la imagen mariana y el Centenario de su Coronación Canónica.

El acto central tuvo lugar en la Plaza del Castillo, donde se celebró la Coronación de la Reina y Damas de Honor de las Fiestas 2025, así como el Pregón Oficial, a cargo del cronista oficial de Cehegín, Francisco Jesús Hidalgo García, quien ofreció un emocionante recorrido literario e histórico por la devoción a la Virgen de las Maravillas y por la propia identidad del pueblo de Cehegín.

Sus palabras transportaron a los presentes a épocas pasadas, evocando la vida, la música, las celebraciones y las costumbres de los siglos XVIII y XIX. Una intervención que, como destacaron los asistentes, supuso un verdadero viaje en el tiempo y un homenaje a la memoria colectiva del municipio.

El pregonero recordó el carácter poliédrico del municipio. «Cehegín puede ser visto de muchas maneras, su perspectiva es poliédrica, tiene muchas caras y todas ellas lo suficientemente atractivas, para sentir deseos de conocer este espacio urbano tan rico en matices», destacando que «hay un elemento que nos resulta fundamental para conocer Cehegín, la luz».

Un pregón que dedicó a ilustres cehegineros que ya no están entre nosotros, como Desiderio López Martínez, Fray Juan Antonio Llórente, Rufino Ruíz y Francisco Peñalver.

Hidalgo destacó que todo gira en torno a la Virgen de las Maravillas y los Franciscanos han sido una figura clave. «Solo en torno a ella puede girar el eje principal de este acto, el principio de todo hay que buscarlo en los padres Franciscanos», y subrayó que «durante siglos han sido espejo de claridad y amor al prójimo, pero también de cultura; ellos trajeron a la patrona, merced al padre Moreno y a don Pedro Antonio Pereti, que era además franciscano terciario». El cronista de Cehegín incidió en que, pese a su marcha, «más de cuatrocientos años dejan un profundo arraigo, no olvidemos nunca a los franciscanos».

También tuvo palabras de recuerdo para aquellos cehegineros que se tuvieron que marchar por motivos laborales y siguen llevando a Cehegín en su corazón, «periódicamente suelo hablar con personas mayores que siendo jóvenes tuvieron que abandonar Cehegín en los años de la emigración, quiero mandar un abrazo muy grande a todos aquellos cehegineros que, teniendo su vida fuera, siguen echando de menos esta tierra».

Reina de las Fiestas

Por otro lado, Ángela Fernández Cava fue proclamada Reina de las Fiestas, acompañada por sus Damas de Honor: Andrea Boluda Martínez, María Teresa Guillén Ruiz, Natalia Marín de Moya y Maravillas Tudela García.

La velada estuvo conducida por el periodista Julio A. Díaz, quien dio paso a los distintos momentos del evento.