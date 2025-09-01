Caravaca estrena señalización turística con imagen unificada y audioguías en tres idiomas

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz instala nueva señalización turística tanto en casco urbano como en las pedanías de municipio para unificar la imagen y mejorar la experiencia del visitante, aplicando tecnologías que permiten crear rutas o itinerarios personalizados, además de facilitar la información en audio traducida a cuatro idiomas.

Esta actuación, que ya ha completado su primera fase con la colocación de más de un centenar de señales de distinta tipología, permitirá ofrecer a los visitantes una experiencia más accesible, personalizada y digitalizada. El proyecto integrará códigos QR multilingües y una nueva aplicación móvil, herramientas que se están ultimando y activarán próximamente. El proyecto está incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística ‘Camino a Caravaca’ y financiado con 58.000 euros de fondos europeos Next Generation del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Ahora se trabaja en la segunda fase del proyecto, consistente en la activación de los códigos QR multilingües, que acompañan a las señales, y en una aplicación que permite crear itinerarios personalizados

El alcalde, José Francisco García, ha subrayado que “esta actuación pone la tecnología al servicio del patrimonio para hacerlo más comprensible, accesible y atractivo a todos los públicos, respetando al mismo tiempo la identidad cultural que define a nuestro municipio”.

“Además de facilitar el acceso a los recursos turísticos, contribuimos a fomentar la conservación del patrimonio histórico y a consolidar la imagen de Caravaca como un destino moderno y con identidad propia”, ha añadido el alcalde.

La tecnología se pone al servicio del patrimonio para hacerlo más comprensible, accesible y atractivo a todos los públicos José Francisco García — Alcalde de Caravaca

“El nuevo sistema de señalización no solo informa, sino que acompaña al visitante en todo su recorrido. A través de los códigos QR y la aplicación web, cada persona podrá diseñar itinerarios a medida, descubrir los recursos del municipio y consultar información de forma accesible y adaptada”, ha indicado el concejal de Turismo, José Santiago Villa. El edil ha recordado que esta actuación responde a las líneas marcadas por el diagnóstico de SEGITTUR para avanzar como Destino Turístico Inteligente.

Cinco tipologías de señales y una aplicación para realizar rutas personalizadas

Nueva señalizacion turística / Enrique Soler

Las nuevas señales se han distribuido en cinco tipologías. Se han colocado 22 placas en los principales monumentos, como la Basílica de la Vera Cruz, el Templete, el Ayuntamiento o la Iglesia del Salvador. Estas placas sustituyen a las instaladas hace más de veinte años, conservando su formato y contenido original, pero incorporando un diseño actualizado y un código QR con audioguías en español, inglés y francés. A ello se suman 16 paneles informativos renovados, 10 postes turísticos en espacios urbanos, 35 placas QR de alta durabilidad para yacimientos arqueológicos y la actualización de todas las señales direccionales.

La nueva señalización- localizada en calles, plazas, edificios históricos y yacimientos arqueológicos-no solo informa, sino que acompaña al visitante

Junto a la señalética, el Ayuntamiento ha desarrollado una web-app gratuita, que estará operativa en los próximos días y quedará integrada en la página web de Turismo Caravaca. Esta herramienta permitirá planificar rutas personalizadas según los intereses del usuario, consultar mapas interactivos, acceder a la agenda de eventos, guardar visitas realizadas y compartir itinerarios con otros usuarios. Con esta aplicación, Caravaca refuerza su apuesta por un turismo conectado, participativo y adaptado a las nuevas formas de viajar.

Nueva señalización turistica / Enrique Soler / Enrique Soler

Red Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes

Esta transformación digital se suma a otros proyectos que refuerzan la innovación turística del municipio, como las gafas de realidad inmersiva de los Caballos del Vino, el Sistema de Inteligencia Turística, las audioguías de la red de museos o la sala inmersiva del Museo de la Fiesta. Caravaca forma parte de la Red Nacional de Destinos Turísticos Inteligentes, cuya renovación se formalizará en las próximas semanas.

Según los datos del área de Turismo, el turismo internacional ha crecido un 3% en los últimos dos años y las visitas en familia o pareja han aumentado diez puntos porcentuales. Estas cifras reflejan el crecimiento sostenido del destino y la necesidad de seguir incorporando herramientas que mejoren la experiencia de los distintos perfiles de visitantes.