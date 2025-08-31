La memoria de las vacaciones de treinta y un lorquinos

Estaba nublado, como suele ocurrir al final del verano en los acantilados del Faro de Calaburras de Mijas, en Málaga. Mis tíos y primos habían llegado el día anterior de Córdoba, dispuestos a pasar una jornada de playa. No había mejor anfitrión para su hermana Frasquita que mi padre, Manuel, al que le encantaba recibir a sus sobrinos y agasajarlos con unos buenos espetos de sardinas.

En dos Seat 600, uno amarillo y otro azul, de mi padre y de mi tío, emprendimos camino a la playa. Como siempre, no faltaba de nada, toallas, flotadores, sombrillas, barbacoa…, y la sandía que el fuerte oleaje intentó llevarse varias veces de la orilla, donde se refrescaba a la espera del postre.

«La casa de la playa era como un hotel, parecíamos sardinas en lata» Ramón Mateos Padilla

Esa fotografía lograba abstraerme de mi día a día, recordando las aventuras y anécdotas de aquella jornada y de muchas otras de esos veranos. Y, por qué no compartir aquella memoria de las vacaciones... Y así surgió ‘Mi Verano Azul’. Una sección de la web de La Opinión que este domingo, en su último capítulo, salta al papel para hacer un compendio de las historias de esos treinta y un lorquinos que este verano han rebuscado en viejas cajas las fotos que nos han servido como soporte visual para compartir las historias, sus historias, de aquellos días de sol y playa. Y también de montaña, porque ha habido espacio para todo y para todos, aunque como se suele decir, ‘ni están todos los que son, ni son todos los que están’.

Arrancábamos el primer día de agosto con el archivero municipal, Manuel Muñoz Clares, que relataba que en sus vacaciones buscaba, «en la siesta, alacranes y tarántulas para martirizarlos», mientras su padre, Manuel Muñoz Barberán, compartía tertulias en aquella casa de Alcantarilla con personajes como José García Martínez y José María Galiana.

Un, todavía muy niño, Manuel Muñoz, en la playa con su prima y su flotador de ballenas. / Familia Muñoz Clares

De Alcantarilla nos marchábamos a San Juan de los Terreros, en la almeriense Pulpí, con Carmina Reverte, presidenta de las Amas de Casa, que recordaba que salían a comprar melones al señor Morilla de Cuevas de Almanzora con los rulos puestos.

Y, mientras, el presidente del Paso Azul, Miguel Ángel Peña Lorente, en Calabardina, se peleaba –por orden de su madre Sole- con los más madrugadores de la playa para poner la sombrilla lo más cerca posible de la orilla.

«Mi tía Pilar nos llevaba a la playa en el ‘piojo’, un Seat 600 que abarrotábamos» Juan Francisco Martínez Carrasco

La joven artista Maravillas Artero Martínez contaba sus veranos frente al muelle del Hornillo en una casa que calificaba de ‘cajón de sastre’, repleta de mujeres, que plasma en sus grandes lienzos. Y el comerciante Francisco Montoya Morata, a pocos pasos de ese lugar, aseguraba que «sigo veraneando en El Hornillo con los que me tiraban piedras de niño».

El arqueólogo y director del Museo Arqueológico de Lorca, Andrés Martínez Rodríguez, rememoraba que «de veraneo nos llevábamos el frigorífico, los colchones y las jarapas. Era como una mudanza en toda regla». Y el director del Centro Párraga, Sergio Porlán Soler, hacía mención al ‘chicharral’ de Los Geranios, «donde cogíamos una parcela y montábamos la casa al completo».

Dany Campos en la Playa de Matalentisco, en Águilas, sentado en el capot del coche de su padre. / Bartolomé Campos

El director general de Turismo, Juan Francisco Martínez Carrasco, daba casi una clase magistral sobre lombrices coreanas, de las que aseguraba que se hizo un experto, mientras recordaba el ‘piojo’ de su tía Pilar, «un Seat 600, que abarrotábamos para ir a la playa y al que le costaba subir la cuesta».

Javier Pinilla Peñarrubia, jefe de Protocolo del Ayuntamiento de Lorca, recordaba que su madre le mandaba en Terreros «a coger 30 o 40 cangrejos peludos para el aperitivo como el que iba a la nevera». Y el presidente del Paso Blanco, Ramón Mateos Padilla, decía que «la casa de la playa era como un hotel, parecíamos sardinas en lata». La bailarina y coreógrafa, María Teresa Lazareno nos llevó al Mar Menor, donde veraneaba desde niña, siempre vestida de bailarina.

«La gente iba a veranear a Águilas en carros, tirados por mulas cargados con los colchones» Juan Pérez Gil

Mientras, Juan Jódar Bardón, presidente de la Patronal Ceclor, rememoraba aquel día en el que «el Juan Sebastián Elcano desplegó sus velas al paso por la Isla del Fraile». Una divertida Ana Martínez Meca, periodista, que fuera jefa de Prensa del Ayuntamiento de Lorca, rememoraba sus veraneos en el barrio del Piojo en Águilas, en una casa ‘ocupada’ por 15 o 20 personas junto al mar y sin puertas, incluido el baño, que sólo contaba con una cortina, por lo que había que cantar mientras se estaba dentro para advertir a los demás.

Juan Pérez Gil, consejero de la Universidad de Murcia, nos llevaba a aquellos días en que «la gente iba a veranear a Águilas en carros, tirados por mulas cargados con los colchones»; el alcalde, Fulgencio Gil Jódar, aludía a su bicicleta roja GAC, con la que iba todo el verano de un lado para otro. El constructor Joaquín Flores Alcázar describía el piso en el que veraneaban que «era como esos hoteles que dicen que se ve el mar, pero que hay que sacar la cabeza como las jirafas para ver el agua». Y el cineasta y guionista Dany Campos rememoraba sus veranos ‘salvajes’ en Matalentisco, con una regadera por ducha, y un agujero por váter.

Belén, de niña, en la Playa de La Marina en Mojácar. / FAMILIA UNZURRUNZAGA CAMPOY

En el ecuador del mes por excelencia de las vacaciones, abandonábamos la playa y nos adentrábamos en la Sierra de María-Los Vélez de la mano de la directora del Instituto Ibáñez Martín, Ana Barranco Tirado, que aseguraba que tenía la casa llena de gente «que entra y sale como hacen salamandras, saltamontes y ranas». Y el escritor e investigador Santos Campoy recordaba cuando iba a coger almendra con su abuela y sus tíos a Bullas, para vendérsela a los turroneros de Alicante.

La articulista de La Opinión y promotora de espectáculos y grandes montajes, Belén Unzurrunzaga Campoy, mostraba su amor por el mar y la navegación, una afición que compartía con su padre con el que «disfrutaba pescando atunes al curricán». Y mientras el termómetro no cesaba de subir, en plena ‘ola de calor’, el coordinador del Grupo Scout Ciudad del Sol 108, Álvaro Cara López, nos trasladaba hasta Ávila, donde en uno de sus campamentos rememoraba: «Nos metíamos en el saco tiritando y nos despertábamos con escarcha en la tienda».

«Buscábamos en la siesta alacranes y tarántulas para martirizarlos» Manuel Muñoz Clares

Francisco Lizarán Lázaro, quien fuera director de Empresas de Cajamurcia, traía al presente una historia del pasado: «En la Isla del Fraile había un espía que anotaba las matrículas y la carga de los barcos del Hornillo». Y relataba cómo se colaba en los bailes del Casino: «Decíamos que éramos hijo del comisario Campos, pero no contaba con que ese día, ya habían desfilado siete delante de mí que habían dicho lo mismo». De los campamentos de Cruz Roja que se celebraban en Terreros hablaba el ferretero de Las Siervas, Serafín Martínez Moreno, que rememoraba los días de pesca en Cabo Cope.

Y el periodista y columnista de Política de La Opinión, Ángel Montiel Martínez, ofrecía toda clase de detalles del programa Costa Cálida de Televisión Española, del que formó parte entrevistando a Dyango, Los Chichos, Marta Sánchez y Sara Montiel, mientras recordaba que de niño «iba a la playa muy de cuando en cuando agarrado a mi padre en su Vespa».

Paco Ureña, centro, con su hermana Beatriz, y su abuelo Paco, en la Playa de Terreros. / Familia Ureña Valero

Con el empresario y deportista Juan Zurano Jerez compartíamos sus cuatro vueltas a España, tres Tour de Francia y un Giro de Italia, mientras conocíamos que en sus inicios como ciclista entrenaba con una linterna bajo los focos del aeropuerto. La enfermera del Hospital Rafael Méndez Sol Hernández Méndez aprovechaba sus vacaciones para ir de voluntaria al Amazonas a vacunar de polio y sarampión. Y para hacer prácticas en hospitales de campaña en Estados Unidos junto a los Marines.

Entre ranas, afirmaba el artesano de la jarapa de Coy Blas Olmedo Pallarés, nadaba en la balsa de Los Cabecicos y la Cueva de la Encantá, mientras construían barcos con juncos, que echaban río abajo y hundían a pedradas. Y de las mujeres que bajaban en burro de Jaravía a Terreros para vender pimientos, tomates y magdalenas caseras, hablaba la bibliotecaria Luisa María García Peñas, que recordaba a los pescaderos que iban en moto y a los que compraban las madres con el plato de Duralex.

«Disfrutaba pescando con mi padre atunes al curricán» Belén Unzurrunzaga Campoy

Un verano, el de 2018, fue un punto de inflexión en la vida de la monja clarisa, Sor María de los Milagros Reverte López. El día de la Virgen de agosto, tomó la decisión largamente meditada de ingresar en el convento: «El Señor me buscó y me sacó de la panadería familiar y de la caja de un supermercado, para que fuera a su lado», contaba.

Y el penúltimo capítulo de este serial lo escribía el ‘maestro’ Paco Ureña, que nos relataba los veranos de su niñez en que su padre los levantaba a las seis de la mañana, a toque de silbato, para trabajar en el campo. El torero hacía un alto en sus entrenamientos de cara a los compromisos en Murcia y Lorca para recordar sus primeros veranos. Y compartía una fotografía que siempre le acompaña en su ‘capillita’, en la que aparece con su hermana Beatriz y su abuelo Paco.

Treinta y una historias, treinta y una fotografías…, que han intentado ilustrar aquellos veraneos de ayer, de hoy, de siempre.