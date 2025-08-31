Las carrozas le dieron color a la Feria y Fiestas de Cieza 2025
El tradicional desfile hizo gozar a los niños y las niñas con los regalos que repartieron
En la tarde de este sábado, fiel a la tradición, las calles de Cieza acogieron el recorrido del desfile de carrozas. La potente música que las acompañaba inundó de alegría las calles de la localidad por las que transcurrió: Avenida Jiménez Castellanos, Paseo de José Antonio Camacho, Gran Vía, Camino de Murcia Esquina del Convento y Paseo.
Un gran número de ciezanos y ciezanas desfilaron, montados en sus respectivas carrozas, deleitando a los menores y obsequiándolos con presentes. Con un ritmo frenético, y una música en sintonía, realizaron su recorrido ante la mirada expectante del público que abarrotaba las calles.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
- Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
- Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
- Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»
- Una nueva línea de autobús unirá Nueva Condomina con tres pedanías de Murcia
- Dos murcianos se van a Italia de viaje y vuelven a los dos días, víctimas de una estafa: 'No caigan, por favor