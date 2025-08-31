Las carrozas le dieron color a la Feria y Fiestas de Cieza 2025.

En la tarde de este sábado, fiel a la tradición, las calles de Cieza acogieron el recorrido del desfile de carrozas. La potente música que las acompañaba inundó de alegría las calles de la localidad por las que transcurrió: Avenida Jiménez Castellanos, Paseo de José Antonio Camacho, Gran Vía, Camino de Murcia Esquina del Convento y Paseo.

Un gran número de ciezanos y ciezanas desfilaron, montados en sus respectivas carrozas, deleitando a los menores y obsequiándolos con presentes. Con un ritmo frenético, y una música en sintonía, realizaron su recorrido ante la mirada expectante del público que abarrotaba las calles.