Las Torres de Cotillas inaugura el primer Centro Intergeneracional de la Región

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, inauguró este viernes el Centro Intergeneracional ‘Infanta Doña Sofía’, ubicado en Las Torres de Cotillas. Se trata del primer recurso de estas características que existe en la Región de Murcia y que está destinado a fomentar y fortalecer la relación entre personas de distintas edades y a crear un municipio más cohesionado e inclusivo.

Ruiz, junto con el alcalde de la localidad, Pedro José Noguera, descubrió la placa conmemorativa y destacó que “este espacio ha sido diseñado para que los abuelos, nietos, hijos, padres y familias enteras de Las Torres de Cotillas puedan compartir momentos de ocio y convivencia, pero también para que puedan disponer de un lugar de aprendizaje mutuo y de intercambio de experiencias”. Resaltó que este nuevo centro servirá “para que las personas que vivan aisladas puedan romper con esa soledad no deseada”.

El edificio municipal se ubica en una parcela de 1.330 metros cuadrados, en la plaza Tirso de Molina, y cuenta con dos plantas y con distintos espacios funcionales para el desarrollo de actividades y jornadas de convivencia. También dispone de un aula equipada para formación de cocina, otra para nuevas tecnologías y de dos salas de talleres. Incluso, cuenta también con un patio exterior ajardinado.

La titular de Política Social felicitó al consistorio torreño por esta iniciativa “que convertirá al municipio en un referente de encuentro intergeneracional y en un pueblo con respeto y empatía hacia los demás”.