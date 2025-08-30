Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Política

El PSOE acusa al PP de acabar con la actividad cultural durante el verano en Lorca

Fuentes municipales lo niegan y aseguran que "no nos conformamos con llenar plazas"

La Opinión

La Opinión

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Nines Mazuecos, realizó un balance de la oferta cultural estival en el municipio de Lorca este verano. "Bajo la gestión del PSOE, Lorca no tenía un festival puntual ni un par de conciertos aislados", sino "una programación cultural sólida y extensa, que se prolongaba durante meses, desde junio hasta agosto, con decenas de actividades semanales en diferentes espacios de la ciudad y pedanías", señaló, mientras que "con el gobierno del PP, Lorca ha pasado de tener más de 80 actividades estivales a casi ninguna". Además, añadió, "el Teatro Guerra permanece cerrado; el Fondo Espín, clausurado definitivamente para cualquier actividad cultural; el auditorio Margarita Lozano, bajo mínimos, de motor de grandes eventos culturales ha pasado a ser un espacio testimonial, sin vida ni programación estable, y el Coso de Sutullena es prácticamente exclusivo para corridas de toros".

En respuesta a estas declaraciones, fuentes municipales señalaron que "es mentira que no haya actividades en la localidad", así como también "que el Auditorio Margarita Lozano esté bajo mínimos y que el Coso de Sutullena esté reservado para corridas de toros".

"Nosotros no nos conformamos con llenar plazas, sino con llenar a Lorca de vida", señalaron las mismas fuentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
  2. Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
  3. Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
  4. La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
  5. Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»
  6. Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
  7. Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»
  8. Una nueva línea de autobús unirá Nueva Condomina con tres pedanías de Murcia

Más de 83.000 euros para mejorar un tramo del Camino de Los Conventos

Más de 83.000 euros para mejorar un tramo del Camino de Los Conventos

Las Torres de Cotillas inaugura el primer Centro Intergeneracional de la Región

Las Torres de Cotillas inaugura el primer Centro Intergeneracional de la Región

Fiestas de Cehegín: Música, actividades y tradición para conmemorar tres siglos de historia

Fiestas de Cehegín: Música, actividades y tradición para conmemorar tres siglos de historia

Más de cien llamadas a Emergencias por un incendio en la autovía de San Javier

Más de cien llamadas a Emergencias por un incendio en la autovía de San Javier

Sor María de los Milagros: "La víspera de entrar en el convento presencié en Águilas el castillo de fuegos artificiales de la Virgen de agosto"

Sor María de los Milagros: "La víspera de entrar en el convento presencié en Águilas el castillo de fuegos artificiales de la Virgen de agosto"

Muestra los genitales a una menor en Las Torres de Cotillas, huye y un vecino le golpea antes de ser detenido

Muestra los genitales a una menor en Las Torres de Cotillas, huye y un vecino le golpea antes de ser detenido

El Ayuntamiento de Águilas diseña una red de 13 senderos marinos para esnórquel

El Ayuntamiento de Águilas diseña una red de 13 senderos marinos para esnórquel

Mula por su Castillo cumple una década de reivindicación patrimonial

Mula por su Castillo cumple una década de reivindicación patrimonial
Tracking Pixel Contents