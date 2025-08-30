El PSOE acusa al PP de acabar con la actividad cultural durante el verano en Lorca

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Nines Mazuecos, realizó un balance de la oferta cultural estival en el municipio de Lorca este verano. "Bajo la gestión del PSOE, Lorca no tenía un festival puntual ni un par de conciertos aislados", sino "una programación cultural sólida y extensa, que se prolongaba durante meses, desde junio hasta agosto, con decenas de actividades semanales en diferentes espacios de la ciudad y pedanías", señaló, mientras que "con el gobierno del PP, Lorca ha pasado de tener más de 80 actividades estivales a casi ninguna". Además, añadió, "el Teatro Guerra permanece cerrado; el Fondo Espín, clausurado definitivamente para cualquier actividad cultural; el auditorio Margarita Lozano, bajo mínimos, de motor de grandes eventos culturales ha pasado a ser un espacio testimonial, sin vida ni programación estable, y el Coso de Sutullena es prácticamente exclusivo para corridas de toros".

En respuesta a estas declaraciones, fuentes municipales señalaron que "es mentira que no haya actividades en la localidad", así como también "que el Auditorio Margarita Lozano esté bajo mínimos y que el Coso de Sutullena esté reservado para corridas de toros".

"Nosotros no nos conformamos con llenar plazas, sino con llenar a Lorca de vida", señalaron las mismas fuentes.