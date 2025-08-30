Las huellas que conducen a la Feria Taurina de Calasparra

El Club Taurino de Calasparra volvió a vestir de tradición y color las calles del recorrido de los encierros con la celebración de la ya consolidada actividad de las “huellas taurinas”. Una iniciativa simbólica que, año tras año, reúne a un público cada vez más numeroso, pintando las pisadas de corredores y aficionados taurinos, convirtiéndose en un homenaje a la tradición, la pasión y la identidad cultural que une a Calasparra con el mundo taurino.

Participantes en el acto / La Opinión

El trayecto transcurrió desde la sede del Club hasta los Corrales de los encierros y la Plaza de Toros Municipal, donde se celebrará la XXXIV Feria Taurina del Arroz de Calasparra.

La jornada culminó con la colocación de los Hierros y Divisas de las ganaderías participantes en la XXXIV Feria Taurina del Arroz 2025. La música festiva de la charanga “Los Pijoteros” acompañó el recorrido, que contó con la presencia de la alcaldesa, Teresa García, miembros de su Equipo de Gobierno, el presidente del Club, Francisco Núñez, junto a miembros de la Directiva, socios y numerosos aficionados locales.

Cabe destacar la participación e implicación de los aficionados más jóvenes, quienes, con su alegría contribuyeron a dar forma y color a cada una de las huellas del recorrido.

“Huellas Taurinas” se ha consolidado como una actividad popular, participativa y con gran arraigo, que año tras año suma nuevos apoyos y que refuerza el vínculo de la localidad con sus tradiciones.

Exposición 'Puerta y Arte'

Inauguración de la exposición / La Opinión

El Club Taurino de Calasparra inaugura la exposición “Pureza y Arte” del artista Adrián Sánchez Retamosa y presenta la décimo sexta edición de la revista “La Fiesta”

Consta de una amplia colección de obras con su sello influenciado por la espiritualidad dramática de El Greco y la luminosidad vibrante de Joaquín Sorolla

En la tarde de ayer, el Club Taurino de Calasparra inauguraba la impresionante obra del artista ruidereño, Adrián Sánchez Retamosa. La exposición, denominada “Pureza y Arte” consta de una amplia colección de obras con su sello influenciado por la espiritualidad dramática de El Greco y la luminosidad vibrante de Joaquín Sorolla, su pintura combina la introspección clásica con la frescura mediterránea, dando lugar a composiciones que dialogan entre lo eterno y lo cotidiano.

Esta dualidad se refleja especialmente en sus retratos taurinos, donde el gesto, la sombra y el silencio cobran protagonismo. Entre sus obras más destacadas se encuentran la de José María Manzanares, la de Manuel Escribano la cual fue un homenaje por los 20 años de alternativa del maestro y obra que conserva en su poder, y la obra Elegante, en la que aparece el rostro de un caballo castaño en la que se muestra la máxima expresión del realismo en sus trazos. Además de numerosos encargos que le han permitido llevar sus obras por toda España.

El autor ha dedicado dos obras de esta exposición a Calasparra ya que hace un homenaje al desafío ganadero que se llevará a cabo en la Feria Taurina del Arroz con las ganaderías de Prieto de la cal y Miura

El presidente del Club Taurino, Paco Núñez, la alcaldesa de Calasparra, Teresa García y el autor, Adrián Sánchez inauguraron esta extraordinaria exposición que se podrá ver en el Museo de la Villa hasta el 10 de septiembre en horario de 11:00 a 13:30 horas.

Adrián Sánchez es el autor de la muestra / La Opinión

Al acto asistieron los concejales del Equipo de Gobierno, Juan Bernal y Nani Sánchez y un buen número de aficionados que llenaron el salón de actos del Museo de la Villa.

En el mismo acto, el Club Taurino de Calasparra, de la mano de José Martínez, directivo de Club, presentaban una nueva edición de la Revista “La Fiesta”. La portada, en esta ocasión, obra de Luis Miguel Blázquez, abre la XVI edición de esta tradicional revista que une artículos de interés taurino, fotografías, la programación taurina del municipio, un saluda de la alcaldesa y el presidente e información turística de la localidad.