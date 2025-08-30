Fiestas de Cehegín: Música, actividades y tradición para conmemorar tres siglos de historia

Cehegín amanece estos días con un ambiente distinto. El calendario marca aún agosto, pero la ciudad entera aguarda ya con expectativas sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de las Maravillas, que se celebrarán del 8 al 14 de septiembre y que este 2025 alcanzan una dimensión histórica. No en vano, se desarrollan en pleno Año Jubilar y en el marco del centenario de la Coronación Canónica Pontificia de la Patrona. Una coincidencia que convierte a las celebraciones de este año en algo irrepetible, donde la devoción y la cultura se entrelazan para ofrecer al visitante y al vecino un programa que desborda emoción, música, tradición y memoria colectiva.

La cita tiene su prólogo hoy, sábado 30 de agosto, con el pregón oficial a cargo del cronista Francisco Jesús Hidalgo y la coronación de la Reina de las Fiestas, Ángela Fernández Cava, acompañada por su Corte de Honor -Andrea Boluda Martínez, María Teresa Guillén Ruiz, Natalia Marín de Moya y Maravillas Tudela García-. El protocolo de este acto, que abre el telón de unas semanas intensas, será conducido por Narciso Ciudad, en una ceremonia donde tradición y modernidad confluyen.

Tres siglos de devoción

La historia de la Virgen de las Maravillas es inseparable de Cehegín. Su llegada, procedente de Nápoles el 25 de julio de 1725, marcó para siempre el devenir del municipio. Cuatro años después, en 1729, se convirtió en su Patrona, iniciándose así unas fiestas que han sobrevivido al paso de los siglos, adaptándose a los nuevos tiempos sin perder un ápice de su esencia.

Ese vínculo se volvió a palpar el pasado 25 de julio, cuando más de dos mil fieles acompañaron el inicio del Año Jubilar, en una ceremonia que rememoró con fidelidad la llegada de la imagen hace 300 años. Procesiones multitudinarias, música sinfónica y la presencia del obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, convirtieron la jornada en un hito religioso, cultural y social. Fue, como subrayó la alcaldesa Alicia del Amor, «un elemento transformador para el municipio», y un anticipo de lo que está por venir en septiembre.

Un cartel con alma

La emoción también se condensó el pasado 23 de agosto en el Convento de San Esteban, donde se presentó el cartel anunciador de las fiestas, obra del artista ceheginero Paco Fernández. Una composición cargada de simbolismo: la Virgen de las Maravillas custodiada por ángeles, el pueblo engalanado y farolillos que evocan la decoración del tradicional Carro de la Virgen. «Un espectáculo que capta la esencia de nuestras celebraciones y el sentimiento de todo un pueblo», en palabras de la alcaldesa. El cartel ya forma parte de la memoria visual de unas fiestas que se anuncian como irrepetibles.

Cartel de las Fiestas Patronales de Cehegín 2025. / L. O.

Gigantes y cabezudos

El verdadero pistoletazo de salida llegará el 8 de septiembre. Ese día, los gigantes y cabezudos recorrerán las calles desde la plaza del Castillo hasta la plaza del Alpargatero. Allí, la Reina de las Fiestas y su Corte, junto al pregonero y las autoridades municipales, protagonizarán el encendido del alumbrado y la inauguración de la feria. Será el momento en que Cehegín se transforme oficialmente en una ciudad tomada por la música, la alegría y el bullicio de las peñas y barracas.

El programa festivo mantiene un esquema de días temáticos que combinan lo religioso, lo popular y lo lúdico. El 9 de septiembre será el Día de las Sevillanas, con el folclore andaluz llenando las calles. Pero es el 10, Día Grande de Cehegín, cuando la emoción alcanza su culmen: una solemne misa por la mañana y la procesión nocturna con la Virgen trasladada desde el convento de San Esteban hasta Santa María Magdalena, donde permanecerá hasta el 14.

El 11, las peñas tomarán el recinto ferial en una jornada de convivencia; el 12 se celebrará el festival Maravilla Sound, una de las grandes novedades musicales de este año. El evento, que tendrá lugar en la plaza toros, contará con la participación de Stolen, Sonia y Serena, Marian Dacal & Eva Martí o Las Ketchup, entre otros.

El 13, Día de las Barracas, tendrá competiciones y gymkanas, antes de llegar al 14, cuando la Virgen regrese en procesión a su santuario, poniendo el broche de oro a una semana intensa.

Cultura, música y toros

El concejal de Festejos, Lolo García, ha subrayado que el programa «ha tenido en cuenta las propuestas de barracas y colectivos locales, con actividades para todas las edades». Entre ellas destaca la oferta cultural de Begastri Escénica, con teatro de ámbito regional y nacional, y una cartelera musical que combina nombres locales -Esther & Cía, Dani Navarro, Sofía Guillamón o el Coro Ciudad de Cehegín- con espectáculos como el concierto sinfónico de mariachi, el musical infantil Ohana de Mavi Abelláno la Orquesta Filarmónica de Cehegín.

El cartel taurino del 14 de septiembre tampoco deja indiferente: el diestro local Antonio Puerta compartirá ruedo con Alejandro Talavante y Miguel Ángel Perera, en una corrida que promete llenar la plaza de toros.

El alma de las peñas

Más de un centenar de peñas darán vida al recinto ferial Ginés Ibáñez, epicentro de la fiesta popular. Sus barracas, con música, convivencia y gastronomía, son el corazón nocturno de las fiestas. Y no estarán solas: el recinto joven, el parque Juan Carlos I, la Gran Vía, la Casa de la Cultura, la Sala Camelot y la plaza de toros se convertirán en escenarios abiertos a la música, el teatro, los espectáculos infantiles y la convivencia vecinal.

Gigantes y cabezudos, conciertos diarios, festivales temáticos y actividades para niños, jóvenes y mayores hacen de estas fiestas una propuesta global, pensada tanto para el vecino que repite cada año como para el visitante que llega atraído por el ambiente.

La Virgen, llegada desde Nápoles hace 300 años, se convierte una vez más en el faro que guía la vida del municipio, en un tiempo en el que lo religioso trasciende para convertirse en cultura, en turismo, en identidad compartida.