Tráfico
Calles cortadas en Lorca por el desfile de la patrona de Bolivia
También estará prohibido el estacionamiento unas horas antes del pasacalles
L.O.
Lorca celebra este sábado las fiestas de la patrona de Bolivia, la Virgen de Urkupiña, que incluyen un desfile por las calles de la ciudad. Por este motivo, la Policía Local del municipio cortará algunas zonas al tráfico.
Desde las 18.30 horas y hasta el final del pasacalles, no se podrá circular por:
- Plaza de España
- Calle Álamo
- Calle Corredera
- Plaza de la Concordia
- Calle Nogalte
- Calle Pérez Casas (a la altura de Las Siervas)
Además, el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, avisó también de que estará prohibido estacionar en estas calles desde las 14 horas.
Rutas alternativas
Para poder acceder a los barrios altos de la ciudad durante el desfile de la Virgen de Urkupiña, se establecerá un itinerario alternativo que irá desde la Carretera de la Fuensanta, RM-701, hasta la avenida Arquitecto José Luis Fernández Romero, pasando por la carretera Subida al Castillo y la rotonda Santa María.
Asimismo, la Policía Local vigilará las modificaciones de la señalización correspondientes, para el mejor desarrollo de la seguridad del tráfico en la zona. Desde el Consistorio aconsejan a los peatones máxima precaución.
Todos aquellos que necesiten ampliar la información podrán hacerlo a través de la web municipal www.lorca.es, en el apartado ‘Incidencias del tráfico’.
