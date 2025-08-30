Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Calles cortadas en Lorca por el desfile de la patrona de Bolivia

También estará prohibido el estacionamiento unas horas antes del pasacalles

Imagen de archivo de la calle Álamo, una de las principales del Casco Histórico de Lorca.

Imagen de archivo de la calle Álamo, una de las principales del Casco Histórico de Lorca. / Daniel Navarro

L.O.

Lorca celebra este sábado las fiestas de la patrona de Bolivia, la Virgen de Urkupiña, que incluyen un desfile por las calles de la ciudad. Por este motivo, la Policía Local del municipio cortará algunas zonas al tráfico.

Desde las 18.30 horas y hasta el final del pasacalles, no se podrá circular por:

  • Plaza de España
  • Calle Álamo
  • Calle Corredera
  • Plaza de la Concordia
  • Calle Nogalte
  • Calle Pérez Casas (a la altura de Las Siervas)

Además, el concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas, avisó también de que estará prohibido estacionar en estas calles desde las 14 horas.

Rutas alternativas

Para poder acceder a los barrios altos de la ciudad durante el desfile de la Virgen de Urkupiña, se establecerá un itinerario alternativo que irá desde la Carretera de la Fuensanta, RM-701, hasta la avenida Arquitecto José Luis Fernández Romero, pasando por la carretera Subida al Castillo y la rotonda Santa María.

Asimismo, la Policía Local vigilará las modificaciones de la señalización correspondientes, para el mejor desarrollo de la seguridad del tráfico en la zona. Desde el Consistorio aconsejan a los peatones máxima precaución.

Todos aquellos que necesiten ampliar la información podrán hacerlo a través de la web municipal www.lorca.es, en el apartado ‘Incidencias del tráfico’. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
  2. La simpática localidad costera de Murcia que parece salida de 'Verano azul': con 35 calas y playas de arena fina
  3. Estas son las zonas de España más afectadas por el inminente Huracán Erin según Jorge Rey: 'La semana que viene
  4. Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
  5. Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»
  6. Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
  7. Una nueva línea de autobús unirá Nueva Condomina con tres pedanías de Murcia
  8. Dos murcianos se van a Italia de viaje y vuelven a los dos días, víctimas de una estafa: 'No caigan, por favor

Calles cortadas en Lorca por el desfile de la patrona de Bolivia

Calles cortadas en Lorca por el desfile de la patrona de Bolivia

El PSOE acusa al PP de acabar con la actividad cultural durante el verano en Lorca

Casi 1.000 nuevos aparcamientos para agilizar el tráfico en septiembre en Lorca

Casi 1.000 nuevos aparcamientos para agilizar el tráfico en septiembre en Lorca

Más de 83.000 euros para mejorar un tramo del Camino de Los Conventos

Más de 83.000 euros para mejorar un tramo del Camino de Los Conventos

Las Torres de Cotillas inaugura el primer Centro Intergeneracional de la Región

Las Torres de Cotillas inaugura el primer Centro Intergeneracional de la Región

Fiestas de Cehegín: Música, actividades y tradición para conmemorar tres siglos de historia

Fiestas de Cehegín: Música, actividades y tradición para conmemorar tres siglos de historia

Más de cien llamadas a Emergencias por un incendio en la autovía de San Javier

Más de cien llamadas a Emergencias por un incendio en la autovía de San Javier

Sor María de los Milagros: "La víspera de entrar en el convento presencié en Águilas el castillo de fuegos artificiales de la Virgen de agosto"

Sor María de los Milagros: "La víspera de entrar en el convento presencié en Águilas el castillo de fuegos artificiales de la Virgen de agosto"
Tracking Pixel Contents