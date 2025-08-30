Más de 83.000 euros para mejorar un tramo del Camino de Los Conventos

El alcalde, Fulgencio Gil, y el consejero de Presidencia de la Región, Marcos Ortuño, visitaron el tramo del Camino de Los Conventos en la pedanía de Aguaderas, en el que se han realizado una trabajos de mejora para la optimización del firme, pasando de un camino de tierra a uno pavimentado a lo largo de más de un kilómetro y medio, con lo que se ha buscado beneficiar a residentes y conductores de vehículos de transporte.

Esta actuación se engloba dentro del Plan de Pedanías de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 24-25, firmado en julio del año pasado entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional, que cuenta con una inversión de más de 1,1 millones de euros en el municipio y se ha traducido en cerca de medio centenar de intervenciones que se han llevado cabo en numerosas pedanías, diputaciones, parajes y enclaves rurales.

En concreto, el tramo del camino de Los Conventos que visitaron alcalde y consejero se encuentra ubicado entre la Carretera RM-D8 y el Paraje ‘De la Orilla’ en Aguaderas, con una anchura media de 4 metros y una longitud aproximada de 1.700 metros. Se ha realizado un desmonte y terraplenado en zanja en uno de los lados de la traza del camino para la ampliación de plataforma. También se ha ejecutado un rasanteo, con 10 centímetros de espesor, con zahorra artificial en toda la longitud de la plataforma del camino, y la pavimentación con tratamiento superficial mediante riego con gravilla bicapa para mejorar el firme existente compuesto de tierra natural, ampliando la plataforma hasta los 6 metros de anchura para mejorar el tránsito de la zona.

Con estas actuaciones también se erradica el polvo que se producía al paso de los vehículos y, en época de lluvias, los charcos y el barro que se acumulaban en su traza a lo largo de toda la longitud del camino.

Las obras han durado 2 meses y el presupuesto final de contratación ha sido de 83.432 euros.

Gil Jódar señaló que "seguiremos firmes en nuestro esfuerzo continuo de cara al desarrollo de estrategias que posibiliten nuevas inversiones dirigidas a la mejora de nuestra localidad, en su conjunto, porque no por estar más alejados del casco urbano se van a dejar de atender".