Casi 1.000 nuevos aparcamientos para agilizar el tráfico en septiembre en Lorca

"El proyecto del soterramiento de la línea de Alta Velocidad a su paso por Lorca supondrá una mejora en muchos aspectos pero, mientras duren las obras, la vida debe seguir su curso", señaló ayer el edil de Infraestructuras del Ayuntamiento, Ángel Meca, en una comparecencia junto al concejal de Calidad Urbana, Juan Miguel Bayones, en la que añadió que "no se puede paralizar durante semanas a toda una ciudad". "El corte que más nos preocupa", prosiguió, "además del de la Avenida de Santa Clara, es el de la Alameda de Cervantes. Conseguimos que se hiciera en dos fases, pero su primera tanda no terminará hasta el 30 de septiembre, lo que supone un periodo de coincidencia con el comienzo de las clases y el regreso de vacaciones de un número considerable de residentes» y «una afección directa importante al tráfico rodado, para los residentes y a la hora de gestionar que los alumnos entren y salgan de los colegios".

Así, anunció, desde las Concejalías de Urbanismo, Medio Ambiente, Calidad Urbana, Educación y Fomento, Infraestructuras, y desde de LIMUSA y Policía Local, llevan semanas trabajando para combatir esta situación.

Entre las principales medidas adoptadas para el mes de septiembre, en ese periodo de coincidencia, destaca el aumento de espacios disuasorios para vehículos y número de plazas de aparcamiento disponibles cerca del casco urbano, como en el parking de la calle Periodista Ángela Ruiz Sánchez, ejecutado recientemente por el Gobierno de Lorca en las inmediaciones de la Alameda de Cervantes, junto al Centro de Desarrollo Local (CDL), cuya planta superior quedará habilitada, con 80 plazas para coches, de las que 3 son para personas de movilidad reducida, y otras 12 para motos. Las localizaciones que hay pintadas para recarga de coches eléctricos podrán ser ocupadas por vehículos no eléctricos, para tener más plazas disponibles.

El Huerto de la Rueda quedará disponible con centenares de plazas, a excepción de los jueves durante la jornada de mañana, con motivo del mercado semanal.

A ellos se suma el espacio de la calle Actor Ramón Meca, con otras 200 plazas gratuitas.

Además, hasta el 18 de septiembre, en horario de mañana, será gratuito el parking ubicado en las inmediaciones de la avenida de Santa Clara, frente al Huerto de la Rueda, más conocido como ‘el parking del hippie’.

En la calle Fajardo El Bravo quedan abiertos al público de forma gratuita los tres solares del enclave, que suman otras 450 plazas. También se suma el Parking Pasarela de la calle Curtidores, con 600 plazas, y el del Campus Universitario, con otras 500, que ofertarán la primera media hora gratis, fomentando la rotación. El precio hora es sólamente de 0,95 céntimos.

Serán casi 1.000 nuevas plazas, a las que hay que sumar la adecuación de horario y económica de otras más de 1.000.