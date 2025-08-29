Sor María de los Milagros: "La víspera de entrar en el convento presencié en Águilas el castillo de fuegos artificiales de la Virgen de agosto"

‘Los caminos del Señor son inescrutables’. Esta frase, tan repetida por los cristianos, cobra un especial protagonismo en la historia que nos ocupa. Estás palabras están repletas de significado que intentan demostrar, que hay situaciones que van más allá de la comprensión humana, y que muchas veces, debemos confiar en la sabiduría divina. “En el verano de 2018 mi vida dio un giro. El día 15 de agosto, ingresaba en el Monasterio de Santa Ana y Santa María Magdalena de clarisas. La víspera, presencié en Águilas el castillo de fuegos artificiales de la Virgen de agosto. Allí, me despedí de mis amigos y familiares antes de adentrarme en el convento, donde me consagraba tres años después en una ceremonia a semejanza de la que realizó la fundadora de la Orden, Santa Clara”, afirma Sor María de los Milagros del Divino Amor, monja clarisa a la que todas llaman ‘Sor Milari’.

Aquel verano, un punto de inflexión en su vida, es su particular ‘Verano Azul’: “No fue un camino de rosas, porque era una decisión trascendental que había que reflexionar, y así lo hice. Después del normal sobresalto, mi madre y mis hermanos iniciaron la ‘búsqueda del convento’, que más parecía un ‘casting’. No quería equivocarme. Indagué, indagamos, sobre las distintas órdenes y la labor que ejercían cada una de ellas. En serio, aquello nos tuvo ‘ocupados’ largo tiempo. Cuando encontraban alguno que se podía adaptar a mi forma de ser, y lo que yo pretendía, allí que nos íbamos todos. La verdad es, que no fue una decisión tomada a la ligera. Y les agradezco a mis padres y mis hermanos, la preocupación que se tomaron”, añade.

Pero mucho antes de todo eso, Sor Milari, disfrutaba del verano en el litoral de Águilas: “Mis padres tenían un piso en la Playa de Las Delicias. Nos íbamos cuando nos daban las vacaciones y volvíamos para la ‘Feria Chica’, antes de la festividad de la Patrona, la Virgen de las Huertas. No había móviles, y los niños jugábamos desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche al ‘pilla-pilla’, ‘polis y cacos’… Me encantaba la playa. Disfrutaba con mis amigas bañándome, escuchando música, bailando…, íbamos al cine, a pasear…, hasta que cumplí 18 años y comencé a trabajar en la panadería de mis padres, junto a mis hermanas. Hacía pan, pero también lo repartía”, relata.

Su abuela Isabel, que vive en Marchena también tenía un horno de leña y hacía pan y tortas, además de empanadas y asados, que repartían a domicilio: “Me encantaba ir con la furgoneta atendiendo los pedidos. Entre nuestros clientes estaban los trabajadores del Hospital Rafael Méndez, pero también gentes de San Antonio, la Virgen de las Huertas…, y, por las tardes, cuidaba de mis sobrinos. Ahí, fue donde me di cuenta de la importancia, del valor, de la familia. Y me empecé a preguntarme qué tenía previsto el Señor para mí”.

Sus habituales visitas al santuario de la Virgen de las Huertas se intensificaron, como también a las iglesias de San Mateo, al Carmen…, y trabajaba en el mercado de los sábados de Águilas. “Vendía en un puesto de chucherías y frutos secos. Y más tarde comencé a trabajar en la pescadería de un gran centro comercial. Pero, en mi vida sentía que faltaba algo. Tenía ciertas dudas que quería solucionar, y decidí coger el ‘toro por los cuernos’. Se lo conté a mis hermanas, que se quedaron sorprendidas, y al día siguiente a mi madre, que fue mi principal punto de apoyo. A mi padre, tardé algo más, y aunque le costó, lo aceptó”.

Asegura, que no olvida las palabras que entonces le dijo su madre: “Me sorprendió. Me miró a los ojos y me dijo: ‘Te conozco de toda la vida, y sé que tienes que hacerlo por ti. A ti, no te ha dado el Señor vocación, a todos nos la ha dado, porque todos vamos a ir donde tú vayas, allí estaremos todos’. Después de Navidad nos fuimos a Madrid a ver el musical ‘El Rey León’, y a la vuelta, comenzamos a buscar convento”.

Visitaron a las Benedictinas de Nuestra Señora de la Fuensanta en Murcia, a las Hermanas de la Caridad y las Madres Mercedarias de Lorca, y a las clarisas de Caravaca. “Mi hermano buscaba en internet, y mis hermanas investigaban por su cuenta. Cada vez que localizábamos un nuevo convento, allí que nos íbamos mi madre, mis hermanas y yo. Lo curioso era, que yo no hablaba, eran ellas, las que exponían todo el asunto. Sentía en cada uno de los conventos que visitaba que ese lugar no era el que Dios me tenía reservado, y así, hasta que vine a las clarisas de Lorca”.

Aquel mediodía, como siempre, la que tomó la palabra fue su madre: “Estábamos tan nerviosas que mi madre cuando Sor Clara María abrió la puerta, lo único que atendió a decirle fue: ‘Tenemos vocación, queremos saber qué es ser monja’. Y ella, contestó que si todas queríamos ser monja. Se me saltaron las lágrimas y el corazón me dio un palpito. Sentí una cercanía, una cordialidad, un cariño que parecía indicarme que ese podía ser el lugar que el Señor me tenía guardado”.

La charla, muy animada, duró hasta entrada la tarde. “Y salió la abadesa, la Madre María Jesús, que nos preguntó si queríamos un bocadillo. No cejamos en nuestro intento y seguimos recorriendo el Convento de San José de Calasanz, las dominicas, las justinianas, las Hermanitas de los Pobres… Parecía que estaba haciendo un master de órdenes religiosas, más que buscar un convento”, ríe.

Y recibió la llamada de Sor Isabel Teresa, la clarisa encargada de la preparación de las novicias. “Me preguntó cómo llevaba el recorrido por los conventos, y me invitó a hacer una experiencia en el monasterio, vivir como una monja durante unos días. Pedí una semana a mi jefe, y me adentré en la vida monacal. Recuerdo, que un día cantaron la canción ‘Mi Barca’, que relataba la experiencia de alguien que había sido llamado por el Señor para seguirlo. Me impactó. El último día, cuando me marché, lo hice llorando, y con un bizcocho bajo el brazo”.

A partir de ese día, cada mañana a las ocho y media, acudía a misa: “Me ponía frente al Señor, y le decía: ‘Qué quieres de mí… Déjame las cosas claras, porque es una decisión muy importante y trascendental en mi vida’. Y el día del Carmen, dejé el trabajo. Ya tenía decidido entrar en el convento. La comunidad se reunió y me dio el permiso para poder entrar. Quería que fuera el 15 de agosto. Sólo unos días antes se lo dije a mi familia”.

La tarde anterior, dejó su maleta y sus cosas en el convento, y se marchó a la iglesia de San Mateo a confesarse. Poco después, se marchaba a Águilas para ver el tradicional castillo de fuegos artificiales con motivo del día de la Virgen. Mientras el cielo se iluminaba respiraba aliviada, sintiendo que, por fin, había encontrado su camino. “A la mañana siguiente toda la familia fuimos a misa, y después desayunamos churros con chocolate, como lo habíamos hecho tantas veces. Y entré en el convento. Me arrodillé, me dieron la bendición y la tau, la cruz franciscana. Me acompañó la monja más veterana, Sor Rosario, hasta el coro, mientras sonaba un violín. Le pedí en silencio a la Virgen María que me ayudara en el peregrinar que había iniciado, y rezamos una oración”, recuerda.

El Señor, asegura categóricamente, “me buscó y me sacó de la panadería familiar, y de la caja de un supermercado para que fuera a su lado, como decía el Padre Valenzuela en la ceremonia de mi consagración. Una ceremonia que recuerdo con mucho cariño. Me cortaron el pelo, me despojaron del vestido seglar, y me colocaron el hábito y el velo”, agrega.

En el monasterio, estudia, reza y trabaja en la repostería: “Me desenvuelvo muy bien con las masas. Soy muy feliz con la familia que me ha dado el Señor, pero también con la mía propia con la que mi relación es constante. Atrás, quedan muchos recuerdos, muchas historias vividas, que me han hecho crecer hasta llegar donde estoy hoy. Entre ellos, mis veranos como nadadora participando en travesías, como la de San Juan de los Terreros, Águilas y Puntas de Calnegre, pero también en campeonatos como el de España, donde nadaba a espalda y mariposa”.

Cuando se le pregunta por su ‘Verano Azul’, responde con inmediatez: “Mi Verano Azul, el verano de mi vida, fue cuando el Señor me llamó a su lado. Difícil olvidar algo tan especial, por lo que me siento muy agradecida”, concluye.