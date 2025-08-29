Mula por su Castillo cumple una década de reivindicación patrimonial

La Plataforma Ciudadana Mula por su Castillo ha sido reconocida con el Premio de la Asociación Española de Amigos de los Castillos (AEAC) `por la destacada labor realizada desde su constitución en 2015 en la concienciación y visibilidad de los problemas en torno a la fortaleza muleña y reivindicando la propiedad municipal para el castillo.

La entrega de este reconocimiento tendrá lugar el próximo sábado 18 de octubre dentro de las actividades que la AEAC llevará a cabo en Murcia entre el 17 y 19 de ese mes para celebrar el Día Nacional de los Castillos.

Desde la Plataforma Mula por su Castillo mostraban su más sincero agradecimiento y destacan que “este es un reconocimiento a toda la ciudadanía muleña, por lo que nos anima a seguir peleando por la restauración integral del castillo”.

Han pasado diez años desde la constitución de esta Plataforma, un 23 de julio de 2015. Un proyecto liderado por un reducido número de muleños a los que, de forma inmediata, se unieron colectivos, asociaciones y un sentir generalizado de todo el pueblo de Mula que se vio reflejado en los distintos actos reivindicativos que organizaba la plataforma en los meses posteriores como el Asalto y el Abrazo al Castillo, el último con un respaldo que caló en todos los estamentos de la sociedad murciana.

La Plataforma nacía con dos objetivos claros: que el Castillo de Mula pasase a ser de titularidad pública como patrimonio histórico-artístico de todos los muleños, -en aquel entonces sólo era público el cinco por ciento de la propiedad-, y su puesta en valor y recuperación.

Diez años después, el Castillo de Mula es de titularidad pública al cien por cien y, aunque cuenta con un Plan Director para su recuperación y se han ejecutado diversas obras para evitar un mayor deterioro, todavía queda mucho trabajo ya que “cada sillar del castillo guarda una historia y, la de la plataforma sólo acaba de empezar”, relatan.

Hace tan sólo unas semanas, coincidiendo con este décimo aniversario, la Plataforma Mula por su Castillo se dirigía al Ayuntamiento de Mula para tratar cuáles son los compromisos municipales con el castillo como propietario del mismo. Del mismo modo solicitaban un encuentro con la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad Autónoma para tratar sobre el compromiso, vía presupuestos, de esta administración con el Castillo de Mula.

La Plataforma ha anunciado que en los próximos meses va a desarrollar distintas actuaciones, todas ellas “cuestiones de vital importancia para el Castillo y el pueblo de Mula” ya que afirman que “el Castillo está cerrado al público y no podemos esperar otros diez años para que se haga realidad que el monumento más importante de la ciudad de Mula y la principal fortaleza renacentista de la Región de Murcia sea visitable”.