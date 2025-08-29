Unas fiestas de Cehegín marcadas por el Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas

Las Fiestas Patronales de Cehegín llegan este año en un marco excepcional: el Año Jubilar concedido a la Patrona y la conmemoración del centenario de su Coronación Canónica Pontificia. Tendrán este sábado 30 de agosto su gran y tradicional prólogo, con el pregón del cronista oficial, Francisco Jesús Hidalgo, y la Coronación de la Reina con su Corte de Honor.

Entre las principales novedades se encuentran el festival Maravilla Sound, el 12 de septiembre, coincidiendo con la tradicional ofrenda floral; la programación cultural de Begastri Escénica, con teatro de nivel regional y nacional; y la conmemoración el 10 de septiembre del día grande de Cehegín, con indulgencia plenaria, el centenario de la Coronación Canónica y la solemne procesión en honor a la Patrona.

A lo largo de la semana actuarán grupos y solistas locales como Esther & Cía, Dani Navarro, Ginés con la Panther Show Orquesta, el Coro Ciudad de Cehegín, Sofía Guillamón, Wichy de Maya, entre otros.

También se incluyen el Festival de Sevillanas, el musical infantil Ohana de Mavi Abellán, un concierto sinfónico de mariachi y la Orquesta Filarmónica de Cehegín. El 14 de septiembre, la corrida de toros contará con la presencia del diestro ceheginero Antonio Puerta, junto a Alejandro Talavante y Miguel Ángel Perera, en un cartel de gran atractivo. Como siempre, Gigantes y Cabezudos recorrerán las calles del municipio aportando color y alegría.

El concejal de Festejos, Lolo García, ha subrayado que el programa «ha tenido en cuenta las propuestas de barracas y colectivos locales, con actividades para todas las edades, de manera que pequeños, jóvenes y mayores encuentren su espacio en la programación».

La alcaldesa ceheginera, Alicia del Amor, desea que «todos los cehegineros vivamos estas fiestas con alegría, respeto y orgullo de ser parte de este pueblo. Que cada uno encuentre su momento especial y lo comparta con familia, amigos y vecinos, siempre con la Virgen de las Maravillas muy presente en este Año Jubilar tan importante».