El Ayuntamiento de Águilas diseña una red de 13 senderos marinos para esnórquel

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y el edil de Educación Ambiental, Ginés Desiderio Navarro, presentaron ayer la red de senderos marinos para esnórquel cuyo diseñado fue contratado recientemente por el Ayuntamiento y que cuenta con 13 rutas adaptadas a todos los públicos, con un enfoque especial en las familias. Esta acción busca proporcionar una experiencia segura y atractiva que permita a visitantes y residentes explorar y disfrutar de los fondos marinos del litoral aguileño de manera accesible y respetuosa con el entorno.

“Este proyecto no solo representa una apuesta por el desarrollo turístico deportivo y familiar, sino también por la educación ambiental, brindando a cada persona que explore nuestros fondos marinos la oportunidad de convertirse en un defensor activo de nuestro valioso entorno”, ha declarado la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno.

La red de senderos marinos es una de las iniciativas del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) "Descubre Águilas", financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU. Esta propuesta forma parte de un esfuerzo más amplio por posicionar a Águilas como un referente en turismo sostenible, alineando su desarrollo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Turismo familiar, sostenible y educativo

Cada una de las 13 rutas está diseñada con un enfoque inclusivo, detallando información sobre el grado de dificultad, recomendaciones de seguridad y medidas de respeto medioambiental. Las rutas cuentan con infografías, fotografías y vídeos en calidad Full HD y 4K. Además, de infografías interactivas que proporcionarán acceso a contenidos interactivos y puntos de interpretación marina, promoviendo la educación ambiental y fomentando el respeto por la biodiversidad marina.

La información se encuentra disponible en la página web Turismo de Águilas concretamente en el link https://www.aguilas.es/snorkel-en-aguilas.php , además se está trabajando en la edición de un folleto digital.

Con esta actuación, Águilas no solo fortalece su compromiso con el turismo azul, sino que también ofrece una experiencia enriquecedora tanto para turistas como para locales, profundizando en su rica tradición marítima. La creación de estos senderos marinos se presenta como un paso fundamental para consolidar la sostenibilidad del destino a largo plazo, impulsando tanto la conservación del medio ambiente como el desarrollo económico local.

El Ayuntamiento de Águilas en breve procederá a la licitación de la creación de una red de senderos marinos para la práctica de buceo submarino para continuar trabajando e impulsando el fomento del turismo deportivo y azul en Águilas.