Santomera solicitará al Ministerio la compra de los terrenos de Cobatillas la Vieja

El equipo de investigación de la sexta campaña de excavaciones en el poblado íbero de Cobatillas la Vieja, en la Sierra del Balumba de Santomera, ha concluido este miércoles con éxito los trabajos arqueológicos en la zona, con importantes hallazgos que amplían el conocimiento sobre este enclave histórico.

Víctor Martínez, alcalde de Santomera, junto a Patricio Sánchez, director general de Patrimonio, y María José Gil, concejal de Patrimonio, acudió ayer al cierre de esta campaña, circunstancia que aprovechó para anunciar que el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma solicitarán al Ministerio de Hacienda la adquisición de los terrenos en los que se encuentra este poblado, con el objetivo de poder optar a diferentes ayudas y subvenciones. Además, el primer edil adelantó además que el Consistorio también trabaja en la compra de la ermita de los Mesegueres y el Molino Binader de El Siscar, con el objetivo de «conservar estos espacios de gran valor cultural, artístico e histórico para el municipio».

Asimismo, Martínez quiso subrayar la importancia de los trabajos de investigación y conservación de este yacimiento y reiteró su apoyo a la Asociación Patrimonio, encargada de estas fructíferas campañas. Por ejemplo, entre los descubrimientos más destacados de Cobatillas la Vieja figura un edificio de mayores dimensiones de lo previsto, cuya funcionalidad aún se estudia. No obstante, los restos hallados confirman la intensa actividad comercial de la zona en una época en la que las fronteras eran difusas y cambiantes.

Sexta edición

En esta edición se ha ampliado el área de estudio y se ha habilitado una nueva zona visitable, acercando así este valioso patrimonio arqueológico a la ciudadanía. Y eso es, en parte, gracias a una decena de estudiantes de la Universidad de Murcia y de otras universidades españolas que han participado en el campo de trabajo, ofrecido como parte de un curso de formación organizado a través del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Región y su sección de Arqueología.

La Sierra del Balumba fue, en el siglo IV a. C., un enclave estratégico que recibía flujos comerciales procedentes de la costa del Oriente Próximo, Grecia y otros puntos clave del Mediterráneo, como Ebusus (Ibiza), Gadir (Cádiz) y Malaka (Málaga). La principal vía de acceso era el Sinus Ilicitanus: la desembocadura del río Segura, que en aquel tiempo ocupaba la vega baja hasta aproximadamente Orihuela. El río, entonces navegable, fue una arteria esencial para el comercio hasta bien entrado el siglo IV a. C. Con la llegada de los romanos, su relevancia disminuyó en favor de enclaves costeros como Ilici (Elche), Lucentum (Alicante) o la también regional Cartago (Cartagena).

‘Santomera milenaria’

El proyecto ‘Santomera Milenaria’, impulsado por el Ayuntamiento de Santomera, abarca el estudio y la protección de varios yacimientos arqueológicos y bienes etnográficos del municipio. Cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, así como de la Comunidad, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural.

Además de los trabajos de excavación, el proyecto incluye visitas guiadas, talleres escolares y teatralizaciones, que se desarrollan durante el año escolar y contribuyen a la difusión y concienciación sobre el patrimonio histórico de la Región.