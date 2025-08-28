Moreno renuncia a la dedicación exclusiva como paso previo a su cese como alcaldesa de Águilas

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, anunció este martes en la sesión plenaria ordinaria del mes de agosto su renuncia a la dedicación exclusiva como política liberada en el Ayuntamiento.

Se trata este del paso previo a la incorporación de Moreno como profesora de biología en un instituto de la Región, tras el anuncio la pasada semana de su cese como alcaldesa del municipio que se hará efectivo el próximo viernes 5 de septiembre a las 18 horas en el transcurso de un Pleno Extraordinario.