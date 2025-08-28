Molina destinará 1,4 millones en la remodelación y renovación del Mudem y su entorno

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, anunció este miércoles que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un ambicioso plan para la remodelación y renovación del Museo del Enclave de la Muralla (Mudem), con una inversión total que asciende a 1,4 millones de euros. Con esta importante partida –financiada por fondos europeos NextGenerationEU– se pretende «revolucionar la experiencia turística y cultural del patrimonio local, ofreciendo una atención especializada, accesible y confortable, con un compromiso firme de reducir el consumo energético».

En concreto, el proyecto ‘La Muralla de Molina de Segura en el siglo XXI: patrimonio y turismo sostenible’ se desarrolla a través de tres líneas de actuación. Según ha explicado el primer edil, la primera de ellas es la «modernización y mejora de la competitividad y de la dinamización de la Muralla Árabe». Así, esta línea contempla el suministro, la instalación y la gamificación de contenidos digitales para implementar «soluciones tecnológicas innovadoras que convertirán al Mudem en un centro de experiencias multisensoriales, transformando su carácter de espacio expositivo tradicional en un lugar vivo, interactivo y accesible».

De este modo, está prevista la puesta en marcha de un tour virtual en 3D, la creación de una guía interactiva y la instalación de displays holográficos, un videowall y salas inmersivas que transportarán a los visitantes a diferentes momentos históricos del castillo. También se pretende trabajar con la realidad aumentada y se trabaja en el desarrollo de un espectáculo de luces, sombras y sonido con el que sorprender a los asistentes. Además, la sala de cine del museo ofrecerá nuevos materiales y está proyectado que se habilite un sistema de reservas online.

Otra línea de actuación de este proyecto es la ‘Restauración y puesta en valor de la Muralla del Mudem y del centro municipal Los Postigos’, cuyo objetivo es llevar a cabo actuaciones de mantenimiento y dar solución así a los deterioros y las degradaciones existentes en las distintas partes de la Muralla. Al respecto, la concejala de Cultura, María Hernández Avilés, aseguró ayer que se va a «poner fin» a los daños causados por su degradación y a recuperar la integridad del material mediante la fijación y consolidación de las diferentes partes.

La tercera línea de actuación es la ‘Mejora de la eficiencia energética de la oficina de turismo y del centro Los Postigos’, cuya actuación contempla el aislamiento térmico de la fachada, la instalación de ventilación con recuperación de energía y el cambio del sistema de climatización, además de independizar las salas.