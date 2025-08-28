Luisa María García Peñas: "De Jaravía bajaban mujeres en burro que nos vendían pimientos, tomates y magdalenas caseras"

Hay fotos que cuentan historias. Fotos, que capturan el instante y lo hacen eterno, capaces de contextualizar un lugar, una época…, que ofrecen elementos que muy probablemente pasaron, entonces, desapercibidos para el fotógrafo y sus protagonistas, y que con el paso del tiempo han cobrado vida, revelando detalles que de insignificantes se han convertido en cruciales.

Una de esas fotos es, la que ilustra este reportaje. Una, aún muy niña, Luisa María García Peñas, aparece en biquini junto a su hermano, Eduardo, que sostiene un gigantesco pez manta raya que acababa de pescar. A un lado, testigos de la hazaña un grupo de niños, alguno con flotador. Pero la instantánea cuenta más historias que la de un buen día de pesca: “Muestra el Terreros de entonces, aún por levantarse turísticamente, con una costa despejada de viviendas. Aparece en obras la ‘Casa de los franceses’ y, poco más. Recuerdo, que en esa fotografía tenía siete años, y era algo de lo más normal levantar una piedra y encontrarte un alacrán o echarte al agua y venir cargada con cangrejos, meros, lechas… No había barcos, sólo alguna barcaza en la que todos los niños nos queríamos montar”, cuenta Luisa María.

Eran los años sesenta y setenta: “Unos años preciosos. Hemos sido unos auténticos privilegiados, porque hemos conocido la Cala de la Tía Antonia y todos los alrededores sin prácticamente casas. Nuestros padres, en los años cincuenta, fueron los pioneros en acudir a este lugar. Algunos de ellos, veranearon en las cuevas que había entonces y que con el paso del tiempo se fueron reformando hasta convertirlas en las viviendas que son en la actualidad”, añade.

Mi hermana, se marchó a Francia porque se enamoró de un francés, y mi sobrina, francesa, se ha casado con un chico de Pulpí

De aquellos años recuerda a “los Sánchez Abadíe, Jesús y José María Pinilla Millán, los Viúdez, los Pérez Laserna, Andrés Martínez, los García León… Muchas de las casas que ocuparon ya no existen. Se echaron abajo y se construyeron nuevos edificios. Hasta entonces, todo era campo y playas. Unas playas maravillosas, a las que acudíamos a pasar el verano en moto, como era el caso de mi padre, y en camiones, donde trasladábamos todos los enseres para hacer frente a un verano de tres meses”.

No había agua corriente, “pero sí aljibes, en los que se recogía el agua de lluvia que servía para fregar y lavar. Todos nos conocíamos y, de aquellas amistades, salieron muchas parejas. Eran los primeros amores del verano. Y se daban situaciones muy curiosas. Mi hermana se marchó a Francia porque se enamoró de un francés que veraneaba en Terreros. Y, años después, mi sobrina, francesa, conoció a un chico de Pulpí durante uno de sus veraneos en Terreros y se casó con él. Se puede decir que a mi hermana se la llevó un francés y uno de Pulpí logró traerse a mi sobrina de Francia”, cuenta divertida.

Estampas de aquellos días son “el pescadero que venía en moto y gritaba una y otra vez que llevaba pescado fresco. Nuestras madres salían a comprar con el plato de Duralex, porque no había bolsas de plástico. Y de Jaravía bajaban mujeres en burro que vendían pimientos, tomates, calabacines, berenjenas…, y magdalenas caseras. Cierro los ojos y todavía recuerdo ese aroma que desprendían y el sabor que tenían. No he vuelto a comer unas magdalenas tan ricas”, reconoce.

El pescadero venía en moto, y gritaba que tenía pescado fresco, y nuestras madres salían a comprar con el plato de Duralex

La vida transcurría tranquila en el litoral de San Juan de los Terreros, donde la vestimenta ocupaba un segundo lugar. “Te pasabas el verano con dos bañadores y dos vestidos. No hacía falta más. Y, ni siquiera nos echábamos protector solar. No recuerdo haberme quemado, a pesar de que nos tirábamos todo el día en la playa, al sol, y en el agua. Aunque nos refugiábamos en el toldo que instalaban los Sánchez Abadíe en la arena y que se tiraba todo el verano puesto. Como éramos pocos, cabíamos todos”, rememora.

En la rambla, jugaba con cuatro o cinco años: “Había arena de colores que utilizábamos para jugar a las tiendas. Y cogíamos cangrejos y lapas de roca a roca. Recuerdo, que había una roca a unos 40 o 50 metros de la orilla que le llamaban la ‘Roca de los Cinco Niños’. Era curioso, pero es que no cabían más. Nos acercábamos nadando y desde allí nos tirábamos de cabeza”. En Terreros, afirma, recogió a sus primeros gatos. “Estaban en la calle y pasaron conmigo el verano y, luego, me los llevé a Lorca. Se llamaban ‘Julio’ y ‘Pirata’. Supongo que ahí nació mi amor por los gatos”.

Y entre los primeros barcos que llegaron a Terreros estaba el de su padre: “Lo trajimos de Niza, en un remolque, cuando yo tendría seis o siete años. Tenía un motor Mercurio de 50 caballos, y un volante. Con él, íbamos al Calipso y a la Isla de Terreros a tomar el aperitivo y comer erizos, que eran una exquisitez. El barco lo compró mi cuñado de Francia en Niza”.

Mi padre, era un magnífico anfitrión, se ponía en el porche con una botella de vino, y a todos los que subían de la playa, los invitaba

Le encantaba salir a pescar y coger ‘Doncellas’, “que eran un pescado que había en la Isla de Terreros y que estaban buenísimas. Mi hermano, junto a Antonio Abril, pescaban mucho. Lo hacía a pulmón. Pero también pescábamos al curricán. Mi padre era muy feliz pescando, además, había mucha pesca. Era raro el día que no cogían un mero, una lubina… Mi madre estaba aburrida de tanto cocinar pescado, que también repartíamos a los vecinos”.

Su casa estaba muy cerca de la orilla del mar. “Mi padre era un magnífico anfitrión. Se ponía en el porche con una botella de vino y el aperitivo, y a todos los que subían de la playa los invitaba a un ‘chatico’ y una ‘tapica’. Y recuerdo a mi pandilla, con la que quedo todos los años, amigas de Cantoria, Huércal Overa, Pulpí, Almería… Ahora no tengo casa en Terreros, creo que cometí un error de venderla, pero disfruto en la de mi familia. Me he convertido en una ‘dominguera’, porque tengo una ‘carga’ que son mis gatos, que no puedo dejar solos en Lorca”, admite.

Su ‘Verano Azul’ es el que vivió en Terreros, insiste: “Mi verano azul, amarillo, blanco… y del arcoíris al completo. Aquella infancia, adolescencia y juventud que viví allí no se me olvidará nunca. Estos días, con los relatos de unos y otros, he vuelto a recordar episodios que creía olvidados. Historias en las que yo era la protagonista inicialmente, pero a las que se sumaron mis amigos, mis hijas… A nuestra casa, una casa de campo, le sumamos dos apartamentos que construyó mi padre. Al comienzo, los alquilábamos, y más tarde, los disfrutaron mis hermanos, mis sobrinos. Era un auténtico privilegio poder disfrutar de un verano de dos o tres meses en familia, abuelos, hijos, nietos… Ese es para la esencia de mi ‘Verano Azul’, los veranos de mi vida, que he podido recordar gracias a este recopilatorio que ha devuelto a nuestros días, nuestras primeras vacaciones”, concluye.