Lorca suma cerca de 400 nuevas plazas de Formación Profesional

Las obras de adecuación de espacios del Complejo Deportivo Felipe VI encaran su recta final para acoger los nuevos grados de Formación Profesional del IES José Ibáñez Martín, concretamente el Ciclo Formativo de Grado Medio en Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre; y el Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico. Ambos pertenecen a la nueva familia profesional de Actividades Físicas y Deportivas, que llega por primera vez a Lorca, con una oferta de total de 60 plazas.

Los concejales de Educación y Deportes, Rosa María Medina y Juan Miguel Bayonas, respectivamente, junto con el director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero, visitaron este miércoles la instalación deportiva donde se impartirá el contenido teórico y práctico de las diferentes asignaturas, tras la cesión a través de un convenio por parte del Ayuntamiento de dichos espacios a la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Profesorado y alumnado harán uso en horario de mañana de la sala de formación del Felipe VI y de un espacio aledaño que en los próximos días será equipado con el material necesario para el inicio de las clases a mediados del próximo mes de septiembre.

En la zona exterior posterior, está a punto de completarse la construcción de un almacén-aula específico para el material de los ciclos formativos, ideal para asignaturas como la mecánica de bicicletas. Estos trabajos se están realizando a través de los talleres del Servicio Municipal de Empleo, promoviendo la formación y el desarrollo profesional local. Asimismo, durante el horario lectivo, el Felipe VI pondrá a disposición del IES Ibáñez Martín varios espacios deportivos, equipamiento y materiales del centro para el desarrollo de la actividad docente. Se ha establecido una coordinación estricta para que la actividad educativa no interfiera con la rutina habitual de la instalación deportiva, garantizando así la convivencia y el uso eficiente de los recursos públicos para todos los usuarios.

«Estamos muy ilusionados con la puesta en marcha de estos nuevos ciclos formativos que diversifican nuestra oferta educativa y formativa y ofrecen a los jóvenes de Lorca y de la comarca nuevas oportunidades de futuro. La colaboración entre el Ayuntamiento y la Consejería de Educación es clave para que proyectos como este se hagan realidad, dotando a nuestros estudiantes de los recursos necesarios para formarse en áreas con gran demanda laboral», ha destacado la concejal de Educación, Rosa María Medina, que ha recordado que «la oferta de Formación Profesional en el municipio de Lorca para el próximo curso se incrementa en casi un 13% con respecto al anterior, pasando de 3.115 plazas a 3.510», reseñando «otra novedad, la implantación en el IES Bartolomé Pérez Casas del Grado Medio de Seguridad, de la familia profesional de Seguridad y Medio Ambiente, con 20 plazas (en horario de tarde)».