Más de 3.000 alumnos se forman en emergencias y catástrofes

Desde hace más de 20 años el Servicio de Emergencias del Ayuntamiento de Lorca «colabora con otras instituciones y entidades de ámbito educativo y social, en la formación destinada a mejorar las capacidades de autoprotección y comportamiento ante emergencias y catástrofes de los lorquinos», indicó el Consistorio.

En este periodo de tiempo «se formaron alrededor de 20.000 alumnos y también profesorado de todos los niveles educativos no universitarios, así como de otras entidades dedicadas a la formación no reglada y a trabajadores de apoyo a personas vulnerables». Así lo trasladó José Martínez, edil de Emergencias, que destacó que «desde la creación de la Escuela Pública de Emergencias de Lorca (Epeslor) en el año 2022, las acciones formativas de prevención y autoprotección se intensificaron, especialmente, entre el año 2023 y 2025 en centros educativos de Lorca, superando los 5.000 alumnos formados en este periodo».

Concretamente, el balance de las acciones formativas desarrolladas el pasado curso 2024-2025 supuso todo un éxito con más de 3.000 alumnos lorquinos de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional que se formaron en prevención, autoprotección e intervención en emergencias y catástrofes.

La campaña supuso: 110 acciones formativas, superando las 400 horas de docencia, incluyendo 71 acciones formativas sobre RCP, maniobra de Heimlich y alerta al 112; 27 sobre autoprotección en situaciones de emergencia y catástrofes; a las que hay que sumar 12 acciones formativas sobre prevención de conductas suicidas. Tras estos datos, y dado el expertise del municipio, el concejal de Emergencias anunció que «desde el Ayuntamiento, ponemos a disposición de la Comunidad, la Escuela Pública de Emergencias y la experiencia de su personal técnico docente para apoyar la elaboración de contenidos y formación en emergencias del profesorado a nivel regional.