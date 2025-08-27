San Pedro del Pinatar y la UMU se dan la mano por la diversidad
Los estudiantes que estén realizando su formación universitaria pueden realizar su acción voluntaria y obtener la convalidación de créditos de libre configuración
El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar mantiene un convenio de colaboración con el servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado de la Universidad de Murcia, gracias al cual, todos los estudiantes que estén realizando su formación universitaria pueden realizar su acción voluntaria y obtener la convalidación de créditos de libre configuración.
Así, los estudiantes universitarios han estado realizando sus acciones voluntarias en el museo arqueológico Barón de Benifayó, la sala de exposiciones del museo, servicios de catalogación y en la Casa Cuna de Lo Pagán, acompañando en actividades de refuerzo educativo, juegos de ocio y tiempo libre para los más pequeños.
María Dolores Nieto, concejala delegada de Voluntariado, ha valorado muy positivamente la labor que desarrollan los estudiantes en San Pedro del Pinatar, y la aportación de ideas, creatividad, así como que muchos de ellos repiten y vuelven a elegir el municipio año tras año.
