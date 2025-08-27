San Pedro del Pinatar y la UMU se dan la mano por la diversidad

Los estudiantes que estén realizando su formación universitaria pueden realizar su acción voluntaria y obtener la convalidación de créditos de libre configuración

Una decena de estudiantes universitarios eligen los programas de voluntariado en San Pedro del Pinatar

Una decena de estudiantes universitarios eligen los programas de voluntariado en San Pedro del Pinatar / La Opinión

La Opinión

La Opinión

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar mantiene un convenio de colaboración con el servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado de la Universidad de Murcia, gracias al cual, todos los estudiantes que estén realizando su formación universitaria pueden realizar su acción voluntaria y obtener la convalidación de créditos de libre configuración.

Así, los estudiantes universitarios han estado realizando sus acciones voluntarias en el museo arqueológico Barón de Benifayó, la sala de exposiciones del museo, servicios de catalogación y en la Casa Cuna de Lo Pagán, acompañando en actividades de refuerzo educativo, juegos de ocio y tiempo libre para los más pequeños.

María Dolores Nieto, concejala delegada de Voluntariado, ha valorado muy positivamente la labor que desarrollan los estudiantes en San Pedro del Pinatar, y la aportación de ideas, creatividad, así como que muchos de ellos repiten y vuelven a elegir el municipio año tras año.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
  2. Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
  3. Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»
  4. Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
  5. Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»
  6. Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
  7. Una nueva línea de autobús unirá Nueva Condomina con tres pedanías de Murcia
  8. Una joven murciana muere tras ser arrollada por su yate en Jávea

Los secretos de las Salinas de San Pedro

Los secretos de las Salinas de San Pedro

San Pedro del Pinatar y la UMU se dan la mano por la diversidad

San Pedro del Pinatar y la UMU se dan la mano por la diversidad

Los Alcázares refuerza la atención a mujeres víctimas de violencia de género

Los Alcázares refuerza la atención a mujeres víctimas de violencia de género

Multas de hasta 3.000 euros por no recoger los excrementos de perro en Las Torres de Cotillas

Multas de hasta 3.000 euros por no recoger los excrementos de perro en Las Torres de Cotillas

Sol Hernández Méndez: “Aprovechaba mis vacaciones para ir voluntaria al Amazonas a vacunar de polio y sarampión”

Sol Hernández Méndez: “Aprovechaba mis vacaciones para ir voluntaria al Amazonas a vacunar de polio y sarampión”

Arranca del tirón una cadena de plata a una vecina que tomaba el fresco en Mazarrón

Arranca del tirón una cadena de plata a una vecina que tomaba el fresco en Mazarrón

Un juez declara improcedente el despido de siete socorristas de San Javier

Un juez declara improcedente el despido de siete socorristas de San Javier

Trabajos de pintura para promover la inserción laboral en Águilas

Trabajos de pintura para promover la inserción laboral en Águilas
Tracking Pixel Contents