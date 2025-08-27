Multas de hasta 3.000 euros por no recoger los excrementos de perro en Las Torres de Cotillas
El Ayuntamiento recuerda las obligaciones en la tenencia de mascotas y anuncia una campaña de control y sanciones supervisada por la Policía Local
El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha iniciado una campaña de concienciación y control para recordar la importancia de cumplir con las obligaciones legales relacionadas con la tenencia de mascota. «El respeto a las normas de convivencia no es solo una obligación legal, sino un gesto de responsabilidad hacia los vecinos y hacia nuestro entorno», subraya el alcalde Pedro José Noguera.
Entre las principales normas para garantizar la seguridad y la limpieza en el municipio destaca la de que los perros no pueden ir sueltos por la vía pública, debiendo estar siempre sujetos con correa o cadena y collar. También es obligatorio que los dueños recojan los excrementos de sus mascotas y los depositen en papeleras o contenedores habilitados, incluso cuando los paseos se realicen en senderos y caminos de huerta.
Tampoco se permite que los animales ensucien aceras, parques, jardines o zonas de juego infantil. «La responsabilidad recae siempre sobre el propietario, que debe velar por el cumplimiento de estas normas básicas de civismo», informa el concejal de Salud, Francisco Juan Giménez, que apela a la colaboración ciudadana para mantener unas calles más limpias, seguras y agradables para todos.
Control y sanciones
Para reforzar el cumplimiento de esta normativa, en las próximas semanas la Policía Local intensificará la vigilancia en zonas públicas. Las infracciones podrán ser sancionadas con multas de hasta 750 euros en casos leves y alcanzar los 3.000 euros en situaciones graves o de reincidencia.
- Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
- Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años, tótem del cine español en el siglo XXI
- Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»
- Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
- Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»
- Muy pocos saben que existe el 'Park Güell murciano', la exótica escalinata que se transforma en chiringuito junto a una playa de Murcia cada verano: «Ideal para tomarse el aperitivo»
- Una nueva línea de autobús unirá Nueva Condomina con tres pedanías de Murcia
- Una joven murciana muere tras ser arrollada por su yate en Jávea