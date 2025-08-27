Multas de hasta 3.000 euros por no recoger los excrementos de perro en Las Torres de Cotillas

El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha iniciado una campaña de concienciación y control para recordar la importancia de cumplir con las obligaciones legales relacionadas con la tenencia de mascota. «El respeto a las normas de convivencia no es solo una obligación legal, sino un gesto de responsabilidad hacia los vecinos y hacia nuestro entorno», subraya el alcalde Pedro José Noguera.

Entre las principales normas para garantizar la seguridad y la limpieza en el municipio destaca la de que los perros no pueden ir sueltos por la vía pública, debiendo estar siempre sujetos con correa o cadena y collar. También es obligatorio que los dueños recojan los excrementos de sus mascotas y los depositen en papeleras o contenedores habilitados, incluso cuando los paseos se realicen en senderos y caminos de huerta.

Tampoco se permite que los animales ensucien aceras, parques, jardines o zonas de juego infantil. «La responsabilidad recae siempre sobre el propietario, que debe velar por el cumplimiento de estas normas básicas de civismo», informa el concejal de Salud, Francisco Juan Giménez, que apela a la colaboración ciudadana para mantener unas calles más limpias, seguras y agradables para todos.

Control y sanciones

Para reforzar el cumplimiento de esta normativa, en las próximas semanas la Policía Local intensificará la vigilancia en zonas públicas. Las infracciones podrán ser sancionadas con multas de hasta 750 euros en casos leves y alcanzar los 3.000 euros en situaciones graves o de reincidencia.