Blas Olmedo Pallarés: "Nadábamos entre ranas, en la balsa de Los Cabecicos y la Cueva de la Encantá"

En estos días de verano, cuando el sol aún está muy presente, las calles del pueblo de Coy, al norte del municipio de Lorca, están plagadas de chiquillos que corretean de un lado a otro, muchos, a bordo de sus bicis. Bicicletas sin pedales, de equilibrio, con las que los más pequeños se desplazan de un lado a otro a toda velocidad. Como los niños de antaño, pasan la mayor parte del día en la calle, muchas veces haciendo travesuras que se dejan sentir en sus rodillas y codos a modo de ‘heridas de guerra’.

No hace tanto tiempo, el que se tiraba por las mismas calles empinadas era otro niño, Blas Olmedo Pallarés, artesano de la jarapa, que lleva toda su vida en este pintoresco pueblecito que vive un nuevo resurgir: “Ahora, en verano, Coy está repleto de gentes. Gentes que vienen a pasar sus vacaciones, los fines de semana… Muchas casas que estaban deshabitadas, en ruinas, se han rehabilitado y convertido en segundas residencias. Las calles vuelven a llenarse de niños, de gente joven, que van a la piscina fluvial, que pasean por los alrededores, y que acuden a los establecimientos hosteleros”, cuenta.

Estos días le traen recuerdos de su niñez. Algunos muy gratos, pero, otros, no tanto. “Mi ‘Verano Azul’ es el de mi niñez, en casa de mis abuelos. Nadábamos, entre ranas, en la balsa de Los Cabecicos y la Cueva de la Encantá. Cogíamos nuestras bicicletas y nos lo recorríamos todo. Conocíamos todas las balsas de riego a las que íbamos a refrescarnos del intenso calor del verano. Pero echábamos de menos a nuestros padres. Eran ‘temporeros’, y en el verano, cruzaban los Pirineos, y se marchaban a Francia a la vendimia, donde permanecían mucho tiempo. Y, a veces, alargaban la temporada en tareas agrícolas en el país vecino hasta casi las fiestas”, relata.

Sus abuelos, Ramón y Encarna, se quedaban a cargo de los pequeños, aunque alguna vez Blas también acudió a la vendimia. “No recuerdo la razón, quizás, porque mis abuelos no se podían quedar conmigo…, pero viajé con mis padres y viví aquellos días de recolección de la uva en el sur de Francia. No eran los únicos que lo hacían, mucha gente del pueblo se marchaba durante meses para ganar un dinero, porque entonces había mucha necesidad. El pueblo se quedaba vacío de mayores, y repleto de niños a cargo de sus abuelos, que estaban todo el día en la calle”, añade.

A la playa íbamos con las cabezas asomadas por las ventanillas, y a la vuelta, hacíamos una parada para comer los restos

Aunque no había clases los niños de aquella época eran muy madrugadores. “Supongo que como los de ahora. Parece que cuando no hay colegio hay un resorte que te lleva a levantarte mucho antes. Estábamos desde primeras horas de la mañana y hasta bien entrada la noche, en la calle, jugando al fútbol, a la comba, a la rayuela… Era un no parar. Y, de repente, desaparecíamos y estábamos en lo que hoy es la playa fluvial. Estaba llena de juncos y de animales que iban a beber. Construíamos barcos que echábamos curso abajo y que seguíamos hasta que se hundían, o los hacíamos hundir a base de pedradas”, rememora.

Los viajes a la playa, cuenta, eran puntuales, algún día del verano, pero muy excepcionales. “La carretera de Coy a la de Caravaca no estaba en muy buenas condiciones, como tampoco, la que va a Lorca, y la de Águilas… Todos la hemos conocido hasta que se hizo la autovía. Mi padre nos montaba en su coche, y emprendíamos el largo camino que podía durar varias horas. Evitábamos la carretera de Águilas yendo a través de Pulpí, donde nos bañábamos en la Playa del Calipso, en San Juan de los Terreros”.

Aquel viaje, que duraba una eternidad, se hacía con ilusión a la ida: “Íbamos con las cabezas asomadas por las ventanillas, porque no había aire acondicionado y el calor era sofocante. Y, a la vuelta, hacíamos una parada intermedia para comer los restos de la comida que nos había sobrado”. Y recuerda que, a veces, pasaba unos días en Terreros. “Mis tíos alquilaban en El Calipso y me solía ir con mi primo Gabriel. Nos encantaba ir al Pichirichi”.

De vuelta a Coy, relata las excursiones por la sierra, unas veces andando y otras en bicicleta. “Todo nuestro afán era encontrar lugares donde bañarnos. Las balsas de riego se llenaban en el verano, por lo que eran la mejor opción. Pero, hay que imaginarse cómo estaban aquellas balsas. A veces, nos bañábamos en unos sitios… En la sierra adentro estaba la de Los Ceperos, a la que también acudíamos cuando apretaba el calor”.

Con juncos, construíamos barcos que echábamos curso abajo y que hundíamos a pedradas

En aquellos días comenzaban a asfaltarse las principales calles, un atractivo más para aquellos pequeños. “Venían obreros, maquinaria… y todos los críos estábamos pendientes de lo que hacían. Pero en los barrios altos todavía las calles estaban con tierra, por lo que, si llovía, tocaba hacer barro, que era otro atractivo más”, ríe.

El Coy de entonces era muy diferente al de estos días: “Antes, en verano, la gente se iba a trabajar a Francia, Suiza… Ahora, ocurre al revés, en vacaciones se multiplica el número de habitantes. Algunos de los que se marchaban a Francia llegaban a alargar la temporada hasta casi las fiestas. Con ese dinero, se compraron y arreglaron muchas casas, pero también se pusieron en marcha negocios. Entre ellos, el de jarapas de mis padres. Era la ilusión de su vida, montar una fábrica de jarapas con la que sacarnos adelante, pero que también nos diera trabajo en un futuro”.

Ese futuro comenzó pronto, porque en el verano, Blas y su hermana Dolores, ayudaban a sus padres, Tomás y Teresa, en las tareas de tejer jarapas: “En cuanto tuvimos edad suficiente comenzamos a trabajar. Y, ahora, somos nosotros los que llevamos el negocio, junto a mi cuñado Andrés, y mi mujer, Rosario. En aquellos primeros años, se trabajaba mucho, porque había que intentar recuperar la fuerte inversión que se había hecho. Había muchas casas en las que se pusieron telares. Cuando paseabas por la calle se podía oír ese sonido tan característico y las mujeres hacían ovillos a las puertas de las casas”.

Este verano, disfruta de las vacaciones, aunque sólo días sueltos. “Estamos en plena campaña y hay que abastecer a nuestros mercados de jarapas, pero, sobre todo de ‘plaids multiusos’. No podemos cerrar por vacaciones, hay que atender los pedidos y los compromisos”, señala. Y añade que el sector de la jarapa también vive un resurgir en cuanto a interés por parte de los turistas, que se incrementa en estos meses de verano: “Si están de vacaciones en Coy quieren conocer los telares y llevarse alguna pieza”.

El pueblo se quedaba vacío, repleto de niños a cargo de sus abuelos, que estaban todo el día en la calle

Esta industria crea empleo, fija la población, es sostenible, atrae al turismo y refuerza la imagen de Lorca en el exterior. “La tradicional jarapa se ha reinventado. Es un producto que reclaman clientes como El Corte Inglés, Zara, Textura, Leroy Merlín… Y el producto estrella es el plaids o multiusos, muy versátil, capaz de dar respuesta a cualquier necesidad”, argumenta.

Este verano disfruta de la playa fluvial, a la que acuden no sólo los del lugar: “Tenemos una magnífica playa de agua dulce, por qué vamos a buscar otra de agua salada. Suelo ir frecuentemente. Sales de trabajar y vas y te pegas un baño. Después acudes al bar y te tomas un refresco. No echo de menos el mar. Suelo irme unos días a algún lugar, pero aprovecho para conocer sitios nuevos”.

Por último, sitúa su ‘Verano Azul’ en Coy, que ha recuperado aquellos veranos de antaño. “La piscina fluvial, el lavadero de La Pará, los telares, los asados…, los paseos por sus calles y sierras, son la mejor de las excusas para visitar Coy. Esos eran nuestros veranos de la niñez y lo son de los niños de ahora. No se puede pedir más”, concluye.