Los Alcázares refuerza la atención a mujeres víctimas de violencia de género

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha aprobado la aceptación de una subvención por importe total de 42.401,84 euros, destinada al funcionamiento del Punto de Atención Especializada (PAE) en el municipio costero durante el ejercicio 2025.

Esta ayuda, regulada por el Decreto 126/2025 de 6 de agosto y enmarcada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, permitirá continuar ofreciendo un servicio esencial de apoyo psicológico y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género, garantizando su atención integral y accesible con independencia de sus circunstancias personales. El informe técnico de la Coordinadora de Política Social avala favorablemente la propuesta, destacando que el PAE seguirá prestando servicio de psicología especializada, además de dar cumplimiento a los requisitos administrativos y técnicos exigidos por la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El Alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha subrayado que «este apoyo económico supone un refuerzo importante para seguir ofreciendo un servicio cercano y humano a mujeres que atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. Nuestro compromiso es firme: ningún paso atrás en la lucha contra la violencia machista».

Con esta financiación, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la igualdad y la protección de las mujeres, consolidando la labor del PAE como un recurso de referencia en el municipio y en toda la comarca del Mar Menor.