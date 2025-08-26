Trabajos de pintura para promover la inserción laboral en Águilas

El Ayuntamiento de Águilas continúa avanzando en la ejecución del Programa de Inserción Laboral 'Trabajos de pintura en instalaciones y edificios municipales', una iniciativa puesta en marcha el pasado mes de marzo que tiene como doble objetivo, por un lado, facilitar oportunidades laborales y de formación a personas desempleadas del municipio y, por otro, mejorar y mantener en buen estado los edificios y espacios públicos de la localidad.

Se han contratado 2 pintores oficiales de primera al 81,20% de la jornada laboral durante nueve meses finalizando el 16 de diciembre del presente año.

El Servicio Regional de Empleo y Formación tramita las ayudas del Programa de Inserción Laboral y es el Ministerio de Trabajo y Economía Social el que financia una parte del coste salarial total de los trabajadores contratados, el Ayuntamiento de Águilas realiza una buena aportación municipal con la que completa parte de los costes salariales que no cubre la subvención y el total de los costes de materiales y recursos necesarios para el buen desarrollo de los trabajos.

Desde el inicio del programa, se han desarrollado numerosas intervenciones en diferentes instalaciones municipales, entre las que se incluyen el Centro de la Mujer, la Casa de la Cultura Paco Rabal, el Polideportivo Municipal, la plaza de Abastos, las dependencias de la Policía Local y la Plaza Gutiérrez Mellado, entre otras. Estas actuaciones han contribuido a mejorar la imagen de espacios de gran uso ciudadano, garantizando un entorno más cuidado para la ciudadanía.

Durante el verano, la planificación de los trabajos a llevar a cabo se está centrando en los nueve colegios públicos del municipio, con el fin de aprovechar el periodo no lectivo y preparar las instalaciones de cara al próximo curso escolar. Hasta el momento, se han realizado trabajos de pintura en los colegios CEIP Nuestra Señora de los Dolores, CEIP San Juan de las Águilas, CEIP Ciudad del Mar, CEIP Mediterráneo, CEIP El Rubial, CEIP Las Lomas y en el CEIP Urci. En la actualidad, los trabajos continúan en el CEIP Las Lomas, donde se están llevando a cabo mejoras tanto en interiores como en exteriores y finalizaran en el Colegio Ramón y Cajal.

La alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, ha subrayado la importancia de este programa, que “no solo favorece la inserción laboral de personas desempleadas, proporcionándoles experiencia práctica y formación en el desempeño de su actividad, sino que también revierte directamente en la calidad de vida de la ciudadanía, al garantizar la conservación y mejora de espacios públicos”.