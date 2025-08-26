Sol Hernández Méndez: “Aprovechaba mis vacaciones para ir voluntaria al Amazonas a vacunar de polio y sarampión”

Está donde siempre quiso estar, frente al mar, viendo la estela dorada que se alarga mientras el sol se despereza. Un día más se encuentra con el amanecer y respira profundamente ese aroma a sal que parecen propagar las olas que llegan a la orilla, y que confieren la mejor de las melodías.

El horizonte de este mar, el Mediterráneo, se parece mucho a otro, el del Océano Atlántico, que contemplaba de niña en su Canarias natal, pero también en Venezuela, a donde llegó de la mano de unos padres emigrantes en busca de un futuro mejor. El mar también estaba presente en Maryland, Estados Unidos, cuando hacía prácticas en hospitales de campaña junto a los Marines, y en el río Amazonas, mientras vacunaba de polio y sarampión a los más pequeños.

No es verano sin el mar, asegura tajante, mientras disfruta de un sueño cumplido, vivir todo el año frente al ‘Gran Azul’, que se deja sentir en todos sus estados posibles, que son seguidos muy de cerca por quien lo necesita como al aire para respirar: “Siempre soñé con vivir un verano eterno y, aquí estoy, frente al mar, en Águilas. Es un sueño cumplido. Para mí, lo más grande, porque soy canaria de nacimiento, aunque Lorca me conquistó desde un principio y me siento una lorquina más”, asegura Sol Anger Hernández Méndez, enfermera del Hospital General Universitario Rafael Méndez de Lorca.

No, no hay error en su nombre, señala: “Sí me llamo ‘Anger’, que no Ángel. Cosas de mi madre, que a mi hermana le puso ‘Milady’”, ríe. Su ‘Verano Azul’, admite, son muchos veranos. “Veranos en los que iba de voluntaria al Amazonas a vacunar de polio y sarampión. Pero también veranos en los que estaba en Maryland, muy cerca de Washington D. C., haciendo prácticas en hospitales de campaña con los Marines en Estados Unidos”.

Desborda pasión por su trabajo, por la vida…, a pesar de que no se lo pusieron nada fácil desde un principio. “He tenido una vida movidita. Como tantos españoles, mis padres, Antonio y Zulai, emigraron a Venezuela. Llegamos a Caracas, a casa de mi tía Lucila, a un sitio que nosotros llamábamos el Paraíso. Allí, pasé mi infancia junto a mis primas, Ana, Loli, Conchi y Mari, que estaban en plena adolescencia. Aquellos veranos eran mágicos, todo el día para arriba y para abajo, jugando, maquillándonos, leyendo aquellas novelitas de ‘Jazmín’, y bañándonos en el patio con la manguera”, recuerda.

Los domingos, solían ir a una playa cercana, la ‘Guaira’. “Mi padre tenía un Dodge Dart verde. Nos montábamos toda la familia, y nos íbamos a bañarnos en el mar. Recuerdo, que un día perdió las llaves en la arena. Las buscamos todos, pero no aparecían, por lo que tuvo que volver a Caracas. Se pasó todo el día en la carretera. La familia se reunía en San Juan de los Morros, capital del Estado Guárico de Venezuela, en torno a mi abuela. Su mayor empeño era conservar las tradiciones, las costumbres, la música… española, aunque estuviésemos muy lejos de nuestro país”.

Allí, en aquella finca, se reunía con su abuela, sus tíos, primos… “Se comían ‘papas arrugás con mojo picón’ y tocábamos la guitarra. Pero también acudíamos al ‘Hogar Hispano’ y al ‘Club Canario’. Mi abuela se preocupó mucho de que nunca perdiéramos nuestro acento, nuestras raíces… y nos mantenía en un círculo en el que prácticamente sólo había españoles”, rememora.

Se bañaban en el mar, pero también en el río, en el Bocatoma, en Cojedes. “Es un río con unos cambios, guardando las distancias, como el Guadalentín. En época de lluvias es muy caudaloso, muy revuelto, y en época de sequía, nos permitía bañarnos en él. Hacíamos excursiones para pasar el día en su orilla, comíamos y tocábamos el ‘Cuatro’, una guitarra con cuatro cuerdas”.

Se graduó en Enfermería, y trabajó en un centro de salud mientras daba clases en la universidad, como hace ahora en el Campus Universitario de Lorca. Su faceta más solidaria la puso en práctica en Estados Unidos, pero también en el Amazonas, para regresar de vuelta a su país, España, para hacer su doctorado. “Vine a un curso a Alicante y una compañera que era médico me invitó a ver la Semana Santa de Lorca. Hablaba maravillas de los Desfiles Bíblico Pasionales y no lo dudé. En Lorca conocí a su primo y encontré el amor, por lo que se puede decir que el amor me trajo a Lorca. Y aquí sigo, enamorada de esta ciudad y de sus gentes, con una hija muy lorquina y blanca”.

Del Hospital Virgen del Alcázar pasó al Rafael Méndez, donde lleva ejerciendo más de dos décadas. Ha tenido veranos de rosas, pero también de espinas. “Pasaba los veranos en Lorca, entre la Plaza de Calderón de la Barca y la de Colón. Y, algún día, me iba a la playa a Águilas con alguna amiga. Mi hija era entonces muy pequeñita y me daba tristeza que no pudiera disfrutar como otros niños de esos largos veranos frente al mar, por eso, mi ilusión era tener un piso en Águilas y lo he conseguido. Ahora, todos vivimos ese verano soñado frente al mar. Bajo a la playa por la mañana, por la tarde… Estoy negra, carbón”, relata.

En ese lugar disfruta junto a los amores de su vida, su pareja, su hija y sus nietos: “Soy una mujer de mar, de sol, familiar, de encuentros gastronómicos. En verano no falta la comida lorquina, pero también la canaria, un buen plato de ‘papas arrugás con mojo’, aunque es difícil encontrar las papas. Cuando viene alguna de mis primas a la Península se trae una maleta llena de papas, aunque haya que pagar suplemento”, asegura divertida.

Y, si no, añade, “acudo a El Corte Inglés. Pero también en Mercadona he encontrado unas pequeñitas que pueden pasar por ‘arrugás’. Y entre los platos que me encantan de Lorca está el Empedrado, que aprendí de mi suegra, como también los michirones y las migas, aunque éstas no las hago yo, pero sí me gusta comerlas”.

Los veranos, admite, han sido decisivos en su vida. Las grandes oportunidades, las mayores aventuras de su existencia, han tenido lugar en las que se presumían eran vacaciones, que aprovechaba para nutrir de nuevas experiencias su vida. “Estudié dos años en Estados Unidos, y en verano hacía prácticas en los hospitales de campaña. Eran una especie de simulacros, en una época en que la guerra estaba muy presente, y el país se preparaba para posibles ‘ataques’. Y con especial cariño guardo las campañas de vacunación de polio y sarampión a las que acudía como voluntaria en el Amazonas, en las misiones”.

Su ‘Verano Azul’ está repartido por medio mundo, aunque ahora, está en Lorca, la ciudad que un día escogió y en la que quiere vivir no sólo sus vacaciones: “Añoro aquellos veranos con mis primas, con mis tíos, con mi abuela…, porque era un tiempo de vacaciones sin preocupaciones. Nos pasábamos el día entero jugando, riéndonos, gritando, bailando…, era muy divertido. Pero mis veranos como voluntaria, aprendiendo y trabajando, fueron increíbles. He estado en lugares que jamás hubiera imaginado y, siempre, gracias a mi trabajo. Me siento una afortunada, porque trabajo en lo que me gusta, y cuando te gusta algo, es un placer hacerlo”, concluye.