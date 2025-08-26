La mejora en la cubierta del colegio Jesús Ferrer de Las Torres de Cotillas, lista para el inicio del curso
Los trabajos se realizaron en julio por motivos de seguridad, ya que el uso de una máquina elevadora obligaba a la ausencia de menores en el centro
La cubierta del colegio Jesús Ferrer ya está lista para el inicio del curso escolar 2025-26, tras realizarse los trabajos de mejora para su protección solar el pasado mes de julio. “Por motivos de seguridad no se podían realizar con presencia de menores, ya que se usó una plataforma elevadora”, explica el alcalde Pedro José Noguera.
Estas labores, que contaron con una partida de 15.600 euros de fondos municipales, se llevaron a cabo una vez que acabaron las actividades en el centro y en coordinación con la dirección del colegio.
Además de estos trabajos, también se ha procedido a la sustitución de persianas durante el periodo vacacional, con el fin de minimizar molestias y garantizar la seguridad del alumnado y personal educativo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Salen a subasta pública 8 viviendas, 12 garajes y hasta 23 inmuebles en Murcia: hasta el 1 y 9 de septiembre para pujar
- Entre Dos Mares', un posible nuevo municipio en La Manga
- La producción de dorada desaparece de la Región de Murcia
- Este es el mejor restaurante del Mar Menor para probar el auténtico arroz caldero según el famoso chef 'Pepe el Torrao': «Una de las mejores vistas del Mar Menor»
- El fuego llega a la Región: los rayos provocan varios incendios en montes de la Vega Alta y el Noroeste
- Llega a cien el número de afectados por una intoxicación alimentaria en un hotel de La Manga
- Gabriel Pérez Quirós, economista del Banco de España: «Para los propietarios de viviendas en el Mar Menor, el retorno de la inversión fue un 43% inferior al de zonas vecinas»
- Una nueva línea de autobús unirá Nueva Condomina con tres pedanías de Murcia