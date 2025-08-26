La mejora en la cubierta del colegio Jesús Ferrer de Las Torres de Cotillas, lista para el inicio del curso

La cubierta del colegio Jesús Ferrer ya está lista para el inicio del curso escolar 2025-26, tras realizarse los trabajos de mejora para su protección solar el pasado mes de julio. “Por motivos de seguridad no se podían realizar con presencia de menores, ya que se usó una plataforma elevadora”, explica el alcalde Pedro José Noguera.

Estas labores, que contaron con una partida de 15.600 euros de fondos municipales, se llevaron a cabo una vez que acabaron las actividades en el centro y en coordinación con la dirección del colegio.

Además de estos trabajos, también se ha procedido a la sustitución de persianas durante el periodo vacacional, con el fin de minimizar molestias y garantizar la seguridad del alumnado y personal educativo.