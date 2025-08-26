Tribunales
Un juez declara improcedente el despido de siete socorristas de San Javier
El magistrado, en siete sentencias diferentes, condena al Ayuntamiento a abonar a los trabajadores distintas indemnizaciones: la máxima asciende a 2.600 euros
El titular del Juzgado de lo Social Nº 3 de Cartagena ha declarado improcedente el despido de siete socorristas que estuvieron trabajando para el Ayuntamiento de San Javier entre 2021 y 2023.
En siete sentencias distintas, a las que ha tenido acceso este diario, el juez tiene claro que se produjo una situación irregular y condena al Consistorio a indemnizar a los afectados. Cada uno de ellos recibirá una cantidad, en función del periodo. El que más, será resarcido con 2.600 euros.
Según las resoluciones judiciales, el Ayuntamiento se habría valido de contratos temporales en fraude de ley para cubrir necesidades permanentes. Al externalizar el servicio a una empresa privada, no procedió a la extinción legal de las relaciones laborales, con lo cual, apostilla el juez, los socorristas mantenían en verdad una condición de fijos discontinuos, por lo que considera que sus ceses fueron despidos improcedentes.
En una de las resoluciones, la referente a una mujer socorrista que tendrá que ser indemnizada con 1.962 euros, el juez apunta que «hay que entrar a la naturaleza jurídica del contrato» y subraya que «estamos, pues, ante un contrato en fraude de ley y hay que determinar qué contrato se esconde en el substrato de la relación contractual real, y efectivamente no es otro que el de fijo pero con carácter discontinuo».
Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) en la Región indicaron que «además de la contratación en fraude de ley y los despidos improcedentes, se ha ejecutado la privatización del servicio de socorrismo y salvamento en playas, que ya fue denunciada públicamente por varios socorristas en prensa en enero de 2023».
«Pese a ello, el Ayuntamiento negó esa intención hasta que se hizo público el anuncio de licitación, engañando a los representantes sindicales de la CGT en una reunión en septiembre de 2023, pocos meses antes su publicación», recalcaron desde el sindicato, que exigió «el cese inmediato de estas prácticas abusivas, así como el respeto a los derechos laborales y a la actividad sindical en el municipio». Del mismo modo, el colectivo, al cual pertenecen varios de los afectados, pidió «un servicio de socorrismo público y de calidad en las playas del municipio».
