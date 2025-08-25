Juan Zurano Jerez: “Vi el mar por primera vez con trece años, en una excursión que organizó el cura don Roberto”

Hablar de ciclismo en Lorca es hablar de Juan Zurano Jerez, aunque su sencillez y modestia sólo nos han permitido escuchar su trayectoria como ciclista de propia voz en contadas ocasiones. Muy probablemente si Juan Zurano hubiera nacido en otros tiempos, habría ocupado lo más alto del escalafón de este deporte, pero no sólo a nivel nacional, sino mundial. A pesar de ello, logró tocar el cielo en infinidad de ocasiones, haciendo partícipes de ello a su ciudad, Lorca, y a sus paisanos, que frente al televisor vitorearon al deportista aquel día de verano que ganó una etapa de la Vuelta Ciclista a España. Una heroicidad que lo convirtió en una leyenda. Huye de protagonismos mientras sigue apoyando el deporte local, lo que le llevó el pasado año a ser elegido ‘Embajador’ de los Juegos Deportivos del Guadalentín, y algunos años antes a dar nombre al pabellón polideportivo de los institutos Francisco Ros Giner y José Ibáñez Martín, que desde entonces se llama ‘Juan Zurano’.

Pese a todo, Juan Zurano, sigue siendo aquel joven sencillo, reservado, que no quería conformarse con lo que le había tocado vivir, y que luchó por hacerse un nombre dentro del deporte y por aprender lo necesario para convertir en realidad el sueño de abrir una tienda, donde los deportistas, pudieran encontrar todo lo necesario para su práctica. Ahora, en una nueva etapa de su vida, disfruta viendo correr a otros, mientras hace un alto en el camino para rememorar aquellos tiempos de esfuerzo, sudor y gloria.

“De niño no disfruté de veranos de sol y playa. Nací en el campo, y debía de ayudar desde muy pequeño a recoger tomates, albaricoques... No había posibilidades como ahora. Vi el mar por primera vez con trece años, en una excursión que organizó el cura don Roberto. Al saber que muchos nunca habíamos visto el mar, cogió un autobús, nos metió dentro, y nos llevó a la Playa de La Higuerica de Águilas para que pasásemos un día en el mar”, cuenta.

“Emigramos a Francia y trabajé de albañil, lo que me permitió comprarme una bicicleta y apuntarme a un club ciclista”

La ilusión de aquellos pequeños, de todas las edades, quedó patente cuando, aún en el autobús vieron el mar: “Todos comenzamos a gritar como locos: ‘El mar, el mar, el mar…’. Ese fue mi primer viaje a la playa. Y el segundo, ya con mi dinero de trabajar, cogí junto a mis amigos un tren a Águilas y pasamos el día en la playa. Por la noche, dormimos en un banco de la Glorieta, y nos volvimos al día siguiente en el tren”, rememora.

Trabajaba en todo lo que se le cruzara en el camino: “En el campo, pero también en la obra. Participé en los arreglos del cine de invierno de La Escucha y hasta pastoreaba con las ovejas”, cuenta mientras reconoce que por aquel entonces sentía una gran afición por el deporte: “Me gustaba, pero en ningún momento me había planteado ser ciclista”.

Con 15 años recién cumplidos, “emigramos a Francia y trabajé de albañil a destajo. Trabajábamos –mis hermanos y yo-, de luz a luz, incluso domingos y días festivos. Éramos unas bestias. No sé cómo podíamos rendir tanto. Estábamos a unos 20 kilómetros de Niza, donde había muchos lorquinos”, añade.

Trabajaba, pero tenía muy claro, admite, que “no quería llegar a la vejez en ese trabajo. Me gustaba ir al campo de fútbol a ver cómo entrenaban, como hacía deporte la gente. Me gustaba mucho la bici, y me compré una bicicleta e inscribí en un club ciclista”.

Cuando terminaba su jornada laboral, bien entrada la noche, “entrenaba con una linterna, bajo los focos del aeropuerto, la única zona iluminada. La policía francesa me paraba y me decía que qué estaba haciendo. No hablaba francés y me hacía el loco, y como no me entendían, me dejaban. Y empecé a participar en carreras ciclistas. Acudía a todas las que tenía conocimiento, y gané varias con el Club Ciclista Antibes”.

“Entrenaba por la noche bajo los focos del aeropuerto, la única zona iluminada”

La primera carrera en la que participó, fue la de Montecarlo. “Allí no quedé bien, pero en la quinta a la que acudí ya destaqué quedando cuarto o quinto, quiero recordar. Y en la séptima u octava, gané. Allí, en la Costa Azul, había un nivel muy bueno”. Entonces, seguía compatibilizando su trabajo con el ciclismo: “Me levantaba de noche, cogía mi linterna y mi bicicleta y me iba al trabajo entrenando. Cerrábamos los tabiques, y cuando salía de trabajar, volvía a entrenar. La gente me quería mucho. Recuerdo, que cuando comencé a despuntar ponían mi nombre en el asfalto, algo muy típico entonces. Compartí asfalto con ‘Popu’, todo un honor. Me llamaban Zurano, pero la ‘z’ la transformaban en ‘s’, así que en Francia era ‘Surano’. Comencé a destacar en aquel mundo que me apasionaba. Mi hermano, que era muy dicharachero, me introdujo en aquellos círculos. A él, le preguntaba que qué era lo que comía o tomaba para tener tanta fuerza. Y contestaba que leche y se iban todos a comprarla”, ríe divertido.

En la que Zurano considera ‘Cuna de la bicicleta’ continuó ya de forma más oficial, logrando abandonar su trabajo como albañil. “Ya era otra cosa, porque podía entrenar y descansar. Fuimos a París a dos clásicas, y en una de ellas quedé segundo. Y me llevaron a la clásica de San Remo, en Italia, a la amateur, y la gané. Recuerdo, que la última que corrí, en Nantes, estaba la Selección Española. Allí fue donde el seleccionador, Saura, me dijo que contaba conmigo”.

Entonces, llegó la huelga general de 1968 en que Francia se paralizó. “Allí no se movía nada, ni aviones, ni trenes, ni coches… No se podía trabajar, por lo que, tras muchas dificultades, pudimos volver a España. Participé en la Vuelta Ciclista a España donde logré una victoria de etapa en Bilbao”.

Aquel día Lorca se paralizó mientras los lorquinos disfrutaban frente al televisor viendo a Juan Zurano alzarse hasta lo más alto del pódium. Pero no sería el único triunfo. “Corrí cuatro vueltas a España, tres Tour de Francia y un Giro de Italia, y participé en cuatro campeonatos del mundo de ciclismo”.

“Corrí cuatro vueltas a España, tres Tour de Francia y un Giro de Italia, y participé en cuatro campeonatos del mundo de ciclismo”

Y se quedó a las ‘puertas’ de la Olimpiada de México. “Estaba en la Selección Española de Ciclismo, pero no pude ir porque era muy joven. Entonces, dijeron que ya tendría tiempo. Desafortunadamente se me ‘escapó’ la olimpiada por mi juventud. Su palmarés como profesional no tiene desperdicio, acudiendo, entre otros, al mundial de Gap, Montreal (Canada), Barcelona…, “Es todo un honor haber logrado un puesto 14 en el Tour de Francia y un pódium en el Campeonato de España”, recuerda.

Su ‘Verano Azul’, asegura tajante, son “aquellos en los que estaba entrenando o participando en alguna competición. Siempre eran en verano, una época que es la que más he disfrutado de mi vida y que guardo con mucho cariño”. El dinero que ganaba lo guardaba para cumplir otro sueño: “Compré un bajo. Mi idea era montar un negocio, pero no había pensado hasta entonces en una tienda de deporte. En Lorca no había, y mi intención era, que fuera como la que tenían otros países. Siempre me ha gustado ir a por todas, y me lancé a traer marcas punteras. Era complicado, desde una ciudad pequeña competir, pero lo fuimos logrando”.

Ahora, en otra etapa de su vida, su verano es distinto: “He cambiado la playa por el campo, aunque venimos a Lorca a desayunar cada mañana. Y sigo haciendo bicicleta, pero estática”. Y disfruta frente al televisor del mejor ciclismo: “Eso es sagrado. No me pierdo la Vuelta Ciclista a España, el Tour, el Giro… Soy un hombre feliz por todo lo que me ha ocurrido en la vida. Gracias al ciclismo, he viajado, he podido llegar a tener un negocio… algo que no era fácil, porque me ha costado mucho esfuerzo”, señala.

La fotografía que ilustra este reportaje, afirma categórico, es la mejor instantánea para poner imagen a su ‘Verano Azul’: “Es de la primera carrera que gané en Francia. Es la clásica de París a Niza. Entonces, tenía 16 años. Hace justo 60 años de aquel día. Es una fotografía que guardo con un cariño especial por todo lo que representa”, concluye.