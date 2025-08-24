Serafín Martínez Moreno: “Mi primer veraneo fue en Águilas, donde mi padre instalaba una caseta de turrón”

Los primeros recuerdos que tiene del mar, son destellos que vienen a su memoria, y que se van enlazando formando los capítulos iniciales de una historia que creía olvidada: “En un ejercicio de recopilar mis vivencias de entonces he logrado llegar hasta aquellos veranos en que tenía seis o siete años. Los recuerdos son vagos, pero he podido ir reconstruyéndolos a partir de las lecturas, estos días, del ‘Verano Azul’ de mucha gente que me son cercanos. Creía que estaban olvidados, pero van fluyendo y configurando mi vida de entonces que estaba perdida en mis pensamientos. En aquellos primeros años de mi niñez pasaba los veranos en Águilas. Pero no disfrutando como se podría pensar de la playa, el mar, las vacaciones…, como lo hacían otros. Nos desplazábamos para acompañar a mis padres que montaban un puesto de turrón en el puerto, cuyas ganancias permitían una importante ayuda a la economía familiar. Vivíamos en una pensión cercana, y mientras mis padres trabajaban yo, aún muy niño, me dedicaba a hacer travesuras”, cuenta Serafín Martínez Moreno, que regenta una ferretería frente al antiguo convento de Las Sierras, en la actualidad residencia de día de Asprodes.

Serafín fue uno de los fundadores de la ‘Movida 80-90’, que más tarde se convirtió en el ‘Festival de Primavera de Lorca’, pero también es conocido por su ‘redoble’ de tambor en los Desfiles Bíblico Pasionales de la Semana Santa lorquina, en tiempos del presidente del Paso Blanco Luis Mora Parra: “Es una historia que guardo con mucho cariño y que me gusta que me persiga desde entonces, porque para un lorquino no hay nada más importante que su ‘Semana de Pasión’, y si puedes contribuir a engrandecerla es todo un orgullo”, agrega.

Durante la feria de verano en Águilas sus padres regentaban el puesto de turrón con muy buena aceptación. Y, mientras, un Serafín aún muy niño se dedicaba a jugar en el puerto, haciendo alguna que otra travesura: “Estábamos todo el día bañándonos. Subía y bajaba las escaleras del puerto y jugaba en unos montones muy grandes de piedras y gravas de distinto grosor que había. No sé para qué serían, pero allí estaba todo el día subiendo y bajando. En una de aquellas me caí desde lo más alto, y me pegué un pedazo de ‘ostiazo’ que me abrí la cabeza entre ceja y ceja. Aquello no dejaba de sangrar. El golpe fue tan fuerte que incluso llamaron a una ambulancia y me dieron puntos. Aún, conservo la cicatriz a modo de herida de guerra”.

La Águilas de entonces, recuerda, “no era como la de hoy. No había tanta gente, ni turistas, y apenas edificios. De lo que sí me acuerdo era de un granizado de limón que tomaba en una heladería que era un auténtico espectáculo. No he vuelto a tomarme un granizado como aquel. El sabor a limón era increíble, buenísimo”.

“La Cruz Roja nos llevaba de campamento a Terreros y nos bañábamos en la Cala El Invencible”

Su padre trabajaba para los Jiménez: “Eran tres o cuatro hermanos que fabricaban cajas de madera. Uno de ellos era Crisanto, el padre de Pepín Jiménez. Entonces, el torero lorquino comenzaba a triunfar. La relación de mi padre con el padre de Pepín era muy cercana, hasta el punto de que le ofreció veranear en el chalet que tenía en Calabardina. Nos instalamos en la parte baja de aquella casa que era increíble. Tenía una mesa de pin pong que me parecía lo más. Me pegaba unas ‘panzás’ de jugar todo el día”.

Y Cruz Roja organizaba unos campamentos para niños a los que decidió apuntarse: “Aquello me parecía una locura. Poder ir de acampada con los amigos cerca de la playa y tirarte unos días fuera de casa, parecía el mejor plan. Y lo fue. Íbamos al campamento de San Juan de los Terreros, en Pulpí, y nos bañábamos en la Cala El Invencible. Allí surgieron los primeros amores. Me enamoré de una chica que se llamaba Encarni. Las veladas eran estupendas. Por la noche, alrededor de una fogata, contábamos historias de miedo. Leyendas que nos creíamos a pies juntillas”, rememora.

Entre los monitores de aquellos campamentos estaban Isa, Ramón…, “que contaban unas historias fantásticas. Y mi primo Mariano Soto Pérez de Tudela, que me llevaba un año, llegó a crear un personaje ‘Claudiario’ al que daba vida como ventrílocuo. Se preparaba unos guiones geniales que nos dejaban a todos con la boca abierta. Dormíamos en tiendas de campaña, pero había unas instalaciones donde comíamos, nos duchábamos… Recuerdo las marchas nocturnas con linternas, la playa donde aprendí a nadar, las carreras que hacíamos… Nos distraíamos jugando al pañuelo, a tirar de la cuerda, al mate… Era muy divertido”.

Y fue creciendo, y los veranos, como admite, se hicieron “más intensos”: Aquellos primeros amores le llevaron a desplazarse a otra zona. “Volví a veranear en Calabardina por azares del amor. Me encantaba esa zona, porque las posibilidades para pasarlo bien eran increíbles. Me podía tirar un mes entero yendo a pescar con mi caña y mi silleta a Cabo Cope. Nos lo pasábamos muy bien pescando en el embarcadero de madera. Utilizábamos señuelos de poteras. Recuerdo que echabas pan al agua y de repente aparecían un montón de peces. Pescábamos mújoles (lisas) y dobladas. Es una pena que ya no haya casi peces. Ni siquiera hay caracoles. ¡Manda reaños!”, se queja.

“Me podía tirar un mes entero yendo a pescar con mi caña y mi silleta en Cabo Cope”

Los veranos entonces duraban dos meses: “Estaba todo el día con mi novia y sus primos. Y acudíamos al ‘Spring’ que era un establecimiento regentado por los Terrer. Montaban unos recreativos con unos toldos que tenían máquinas de bolas, futbolines… Allí se montaban unos ‘pifostios’… Estaban a pie de playa, algo impensable en estos momentos. Había 14 o 15 máquinas, y a pesar de ello, había que esperar más de una hora. Cuando lograbas hacerte con el futbolín, de él no te separaba nadie. Cada partida nos costaba un duro”.

Y lograban ‘escaparse’ para acudir al ‘Cotopaxi’. “Allí iban muchos madrileños y franceses. Estábamos todo el día con las bicicletas para arriba y para abajo, como los protagonistas de la serie de televisión ‘Verano Azul’. Más tarde, llegó el verano en Calarreona. Aquello fue un cambio, porque estábamos todo el día al aire libre, en tiendas de campaña y en una rulot. Muy cerca estaba el chiringuito que llevaban unos cordobeses. Pedíamos claras, con vino blanco y cerveza, y pescadito. Apuntaban todo lo que ibas consumiendo en la barra con una tiza. Era curioso que, durante el día, no había nadie en la playa. Pero cuando llegaba la noche, comenzaban a llegar coches y se llenaba de jóvenes bebiendo cuerva y asando sardinas. Podía haber 500 personas disfrutando”.

La adolescencia les llevaba por los primeros bares y discotecas de moda. “El primer ‘Tuareg’ fue el de ‘La Colica’, al que acudíamos. Pero también estaba ‘La Bamba’, ‘El Tanzania’… En este último sitio tomábamos siempre ‘Cerebro’. Era una bebida que mezclaba gressy y granadina. El resultado era una mezcla viscosa que parecía un cerebro dentro del vaso, por eso, se le llamaba así. Era la ¡ostia!. Y también desfilábamos por ‘El Volverás’ en Águilas”.

Lo que peor llevaban, apunta, era el ir y venir de un lado a otro: “Nos llevaban nuestros padres o hacíamos dedo. Entonces, era habitual. Más tarde, alguno de la pandilla se sacó el carnet de conducir y teníamos medio de transporte”. Por aquel entonces, destaca, también estaba muy de moda el ‘Calderón’, “al que nosotros llamábamos ‘Los Pijones’, por aquello de que iban mucha gente pija. Bueno, digo niños pijos, pero recuerdo que, por entonces, todos pasamos por unas etapas un poco raras”, ríe.

“En Calarreona, la playa se llenaba cada noche de jóvenes bebiendo cuerva y asando sardinas”

Y recuerda alguna de sus indumentarias: “Pues igual iba perfectamente vestido, con una chaqueta amarilla, a la que se pegaban todos los mosquitos, que iba en camisa y chanclas. Tocábamos todos los palos. Eran los años 80 y 90, en que nos divertíamos de forma muy sana. Teníamos facilidades y pocas prohibiciones. En aquellos ‘Veranos Azules’ lo ‘reventábamos’. Disfrutábamos como si no hubiera un mañana. Nos lo pasábamos bien hablando, escuchando música, bailando…”.

Y reminiscencias de aquellos días fue la ‘Movida 80-90’ que pusieron en marcha un grupo de lorquinos del que él formó parte. El principal objetivo era rememorar aquellos días, pero también mostrárselo a quien no lo había vivido. “Nosotros no teníamos Facebook, ni Twitter, Whatsapp, máquinas… y nos lo pasábamos de cine. Éramos felices con nuestras bicicletas, nuestra caña de pescar y un casete que traía algún amigo con cintas con los últimos éxitos del cantante de moda”.

Ahora, de vuelta a San Juan de los Terreros, su verano escribe un nuevo capítulo: “Por avatares del destino estoy casi donde al comienzo. Ahora, todo gira en torno a la familia. Hemos venido ‘tirados’ por mi hijo que tiene aquí, en la costa almeriense, a los amigos. Pero, reconozco, que he descubierto un lugar increíble. La playa es una pasada, se pueden hacer recorridos, hay bares y restaurantes muy interesantes… Está siendo un buen verano”. Y admite que “me siento un poco ‘titiritero’, como los artistas. Vamos donde se mueve mi hijo con sus colegas”.

Su ‘Verano Azul’, reconoce, es “el que viví en unos tiempos que considero privilegiados, en los comienzos de Águilas, Terreros, Calabardina. Fueron inolvidables. Como se suele decir: ¡Que nos quiten lo bailao!”, concluye.