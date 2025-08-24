Celebración
Miles de personas gozan en Águilas del Orgullo entre ropa tendida y 'zorras de postal'
Bajo el lema 'Pa’ gustos, colores' y con el colofón de Nebulossa, los participantes en la V edición del Pride plantaban sobre las carrozas tenderetes "en igualdad de pinzas"
«En una misma cuerda de tender, comparten espacio, en igualdad de pinzas, la ropa del trabajo, las bragas de la regla, la lencería, la ropa de los niños o los paños del hogar. Los tendederos de las terrazas y ventanas, son una metáfora visual de la pluralidad y la convivencia, de contextos, orígenes, usos y propósitos, identidades y colores».
Así argumentan desde el colectivo Águilas Diversa por qué llenaron de tenderetes la carroza que sacaron a la calle este penúltimo sábado de agosto, en el marco de la V edición del Pride de la localidad costera, que se celebraba bajo el lema ‘P’a gustos, colores.
Miles de vecinos y visitantes abarrotaron de reivindicación y alegría las principales calles del municipio, en una fiesta que arrancó con el pregón que pronunció la diseñadora de moda y fotógrafa Ana Locking (Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes) en la Plaza Antonio Cortijos, donde el ambiente se creaba de la mano de pinchadiscos, gogós y drag queens.
Las 13 plataformas recordaron a Zerolo y lucieron lemas como 'Amor es amor' y 'Sé quien tú quieras'
Desde la misma ubicación partía el cortejo de trece plataformas. La primera, la que llevaba a bordo a representantes de asociaciones que velan por los derechos del colectivo LGTBIQ+ en la Región; la segunda, la de la ropa tendida. Y después, un rosario multicolor y festivo en el que se evocó al difunto Pedro Zerolo (quien dijo aquello de «en su modelo de sociedad no quepo yo, en el mío sí cabe usted) y se exhibieron consignas que, a día de hoy, deberían ser obvias, como Amor es Amor (divisa de la peña Elixir) o Sé quien tú quieras: respeto (letrero que desplegaron los miembros de La Murga).
Como colofón, en la explanada del auditorio, música toda la noche. Como platos fuertes, con permiso de los demás: Rebeca (la cantante de aquel Duro de pelar que lo petó en los 90) y el dúo Nebulossa, que representó a España en Eurovisión en 2024 con el tema Zorra.
Enunció Amos Oz que «el futuro pertenece a los que creen en la belleza de sus sueños». Con esa premisa en la psique, las miles de orgullosas personas que abarrotaron la localidad del litoral gozaron, bailaron, se conocieron y dejaron claro que no se quedarán calladas, si alguien osa a cuestionar sus derechos y la belleza de sus sueños.
‘Estoy en un buen momento / reconstruida por dentro / y esa zorra que tanto temías se fue empoderando / y ahora es una zorra de postal’, reza la canción de los eurovisivos. Águilas se llenó este fin de semana de zorras de postal. Y con mucho orgullo.
