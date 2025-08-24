El Ayuntamiento de Lorca impulsa un plan para el control de las palomas

La Concejalía de Salubridad Pública ha reforzado desde el pasado 24 de junio las medidas para controlar la población de palomas en el municipio. El nuevo contrato, adjudicado a ADDA OPS SA por un importe anual de 32.255 euros, incluye actuaciones de choque y mantenimiento con el objetivo de garantizar unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y proteger el patrimonio de Lorca.

La seguridad y la salud

Así lo ha trasladado la concejal de Salubridad Pública, Carmen Menduiña, que ha reseñado que «este equipo de Gobierno tiene claro que la seguridad y la salud de los lorquinos están por encima de todo, por eso no vamos a permitir que las palomas sigan causando destrozos en edificios históricos ni generando riesgos sanitarios».

Técnicas de control

El programa contempla técnicas de control eficaces como jaulas-trampa, redes abatibles o ahuyentadores físicos y acústicos. Además, como novedad, se incorporan vuelos de rapaces entrenadas como halcones y águilas. «La cetrería es un método natural y efectivo que ya está dando frutos en la zona de la Corredera, donde Conan, un águila de Harris, ha conseguido reducir notablemente la presencia de palomas», ha destacado la concejal.

Las palomas capturadas se trasladan a palomares ecológicos autorizados, garantizando un tratamiento respetuoso con la normativa vigente. Al mismo tiempo, se lleva a cabo un seguimiento permanente de la población para conocer su estado sanitario y su distribución en el municipio.

Menduiña ha pedido la colaboración ciudadana: «Necesitamos que los vecinos entiendan que alimentar a las palomas solo multiplica el problema.

Es una cuestión de responsabilidad común, y solo juntos podemos mantener nuestra ciudad limpia y saludable»; y ha concluido recordando que «las incidencias se pueden comunicar al Servicio de Control de Plagas á través del número de teléfono el n968466542». Se recuerda a los ciudadanos la importancia de no alimentar a las palomas.